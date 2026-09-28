Bologna, ancora un buon Cambiaghi in Turchia-Italia: la sua prestazione

Nicolò Cambiaghi non è stato confermato nella formazione dell’Italia contro la Turchia, dopo la sua buona prestazione col Belgio. L’esterno del Bologna ha lasciato spazio nel tridente a Sebastiano Esposito e Giacomo Raspadori, che hanno trovato la chiave per attaccare i turchi sulla trequarti dove non c’era Calhanoglu.

Nel primo tempo, gli azzurri si sono rifatti della brutta prestazione dell’Olimpico. In poco più di 20 minuti, con Bastoni, Frattesi e l’esordiente Kayode la squadra del CT Mancini ha chiuso la pratica portandosi 3-0 contro una modesta Nazionale turca. La squadra di Vincenzo Montella, va segnalato, era priva appunto del regista dell’Inter e di Kenan Yildiz della Juve, attualmente infortunato.

L’ingresso di Cambiaghi

Nella ripresa, Mancini ha deciso di riproporre Cambiaghi anche in Turchia-Italia. Il giocatore monzese, oggi con la maglia numero 17 sulle spalle, è entrato all’inizio del secondo tempo e ha fatto molto bene. Il rossoblù si è distinto anche in questa gara: per 45 minuti, nonostante il risultato fosse di fatto chiuso, ha dato sostanza e rapidità.

Nicolò ha aiutato in possesso sulla sinistra e come al solito ha fatto bene nell’uno contro uno. In più di un’occasione ha puntato l’avversario ed è andato sul fondo per mettere il pallone al centro. In una delle primissime iniziative di questo genere, l’esterno ha propiziato la rete del 4-1 servendo Tonali che ha colpito il palo e poi sulla ribattuta Pio Esposito ha chiuso definitivamente sul fondo.

Nelle iniziative successive è andato anche vicino al gol, tirando da posizione comoda, nonostante la situazione di equilibrio precaria. Il portiere Bayindir però ha risposto presenze.

I numeri della prestazione

Cambiaghi in Turchia-Italia ha conseguito, in base a Sofascore, ha conseguito una valutazione di 6.4. Questi numeri della sua gara:

Tiri: 1

Tiri in porta 1:

Expected goals (xG): 0.09

Assists:

Expected assists (xA): 0.03

Key passes: 1

Crosses (accurati): 2 (0)

Passaggi (accuratezza): 9/17 (53%)

Passaggi nella metà campo avversaria (accuratezza: ) 7/12 (58%)

Passes nella sua metà campo (accuratezza): 2/5 (40%)

Tocchi: 29

Tocchi sbagliati: 3

Dribbling (riusciti): 1 (0)

Falli subiti: 1

Possessi persi: 14

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