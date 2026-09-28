Seguici su

Bologna FC

Bologna, ancora un buon Cambiaghi in Turchia-Italia: la sua prestazione

L’esterno non brilla, ma metto lo zampino da subentrato nella vittoria di Bursa: Nicolò entra nella ripresa contro la selezione turca e conferma il suo ottimo momento in azzurro.

Pubblicato

9 secondi fa

il

Nicolò Cambiaghi torna a disposizione per Bologna-Cremonese (©Damiano Fiorentini)
Nicolò Cambiaghi (© Damiano Fiorentini)
Aggiungi 1000 Cuori Rossoblu come Fonte preferita su Google

Nicolò Cambiaghi non è stato confermato nella formazione dell’Italia contro la Turchia, dopo la sua buona prestazione col Belgio. L’esterno del Bologna ha lasciato spazio nel tridente a Sebastiano Esposito e Giacomo Raspadori, che hanno trovato la chiave per attaccare i turchi sulla trequarti dove non c’era Calhanoglu.

Nel primo tempo, gli azzurri si sono rifatti della brutta prestazione dell’Olimpico. In poco più di 20 minuti, con Bastoni, Frattesi e l’esordiente Kayode la squadra del CT Mancini ha chiuso la pratica portandosi 3-0 contro una modesta Nazionale turca. La squadra di Vincenzo Montella, va segnalato, era priva appunto del regista dell’Inter e di Kenan Yildiz della Juve, attualmente infortunato.

L’ingresso di Cambiaghi

Nella ripresa, Mancini ha deciso di riproporre Cambiaghi anche in Turchia-Italia. Il giocatore monzese, oggi con la maglia numero 17 sulle spalle, è entrato all’inizio del secondo tempo e ha fatto molto bene. Il rossoblù si è distinto anche in questa gara: per 45 minuti, nonostante il risultato fosse di fatto chiuso, ha dato sostanza e rapidità.

Nicolò ha aiutato in possesso sulla sinistra e come al solito ha fatto bene nell’uno contro uno. In più di un’occasione ha puntato l’avversario ed è andato sul fondo per mettere il pallone al centro. In una delle primissime iniziative di questo genere, l’esterno ha propiziato la rete del 4-1 servendo Tonali che ha colpito il palo e poi sulla ribattuta Pio Esposito ha chiuso definitivamente sul fondo.

Nelle iniziative successive è andato anche vicino al gol, tirando da posizione comoda, nonostante la situazione di equilibrio precaria. Il portiere Bayindir però ha risposto presenze.

I numeri della prestazione

Cambiaghi in Turchia-Italia ha conseguito, in base a Sofascore, ha conseguito una valutazione di 6.4. Questi numeri della sua gara:

  • Tiri: 1
  • Tiri in porta 1:
  • Expected goals (xG): 0.09
  • Assists: 
  • Expected assists (xA): 0.03
  • Key passes: 1
  • Crosses (accurati): 2 (0)
  • Passaggi (accuratezza): 9/17 (53%)
  • Passaggi nella metà campo avversaria (accuratezza: )7/12 (58%)
  • Passes nella sua metà campo (accuratezza): 2/5 (40%)
  • Tocchi: 29
  • Tocchi sbagliati: 3
  • Dribbling (riusciti): 1 (0)
  • Falli subiti: 1
  • Possessi persi: 14
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *