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Bologna, ancora un buon Cambiaghi in Turchia-Italia: la sua prestazione
L’esterno non brilla, ma metto lo zampino da subentrato nella vittoria di Bursa: Nicolò entra nella ripresa contro la selezione turca e conferma il suo ottimo momento in azzurro.
Nicolò Cambiaghi non è stato confermato nella formazione dell’Italia contro la Turchia, dopo la sua buona prestazione col Belgio. L’esterno del Bologna ha lasciato spazio nel tridente a Sebastiano Esposito e Giacomo Raspadori, che hanno trovato la chiave per attaccare i turchi sulla trequarti dove non c’era Calhanoglu.
Nel primo tempo, gli azzurri si sono rifatti della brutta prestazione dell’Olimpico. In poco più di 20 minuti, con Bastoni, Frattesi e l’esordiente Kayode la squadra del CT Mancini ha chiuso la pratica portandosi 3-0 contro una modesta Nazionale turca. La squadra di Vincenzo Montella, va segnalato, era priva appunto del regista dell’Inter e di Kenan Yildiz della Juve, attualmente infortunato.
L’ingresso di Cambiaghi
Nella ripresa, Mancini ha deciso di riproporre Cambiaghi anche in Turchia-Italia. Il giocatore monzese, oggi con la maglia numero 17 sulle spalle, è entrato all’inizio del secondo tempo e ha fatto molto bene. Il rossoblù si è distinto anche in questa gara: per 45 minuti, nonostante il risultato fosse di fatto chiuso, ha dato sostanza e rapidità.
Nicolò ha aiutato in possesso sulla sinistra e come al solito ha fatto bene nell’uno contro uno. In più di un’occasione ha puntato l’avversario ed è andato sul fondo per mettere il pallone al centro. In una delle primissime iniziative di questo genere, l’esterno ha propiziato la rete del 4-1 servendo Tonali che ha colpito il palo e poi sulla ribattuta Pio Esposito ha chiuso definitivamente sul fondo.
Nelle iniziative successive è andato anche vicino al gol, tirando da posizione comoda, nonostante la situazione di equilibrio precaria. Il portiere Bayindir però ha risposto presenze.
I numeri della prestazione
Cambiaghi in Turchia-Italia ha conseguito, in base a Sofascore, ha conseguito una valutazione di 6.4. Questi numeri della sua gara:
- Tiri: 1
- Tiri in porta 1:
- Expected goals (xG): 0.09
- Assists:
- Expected assists (xA): 0.03
- Key passes: 1
- Crosses (accurati): 2 (0)
- Passaggi (accuratezza): 9/17 (53%)
- Passaggi nella metà campo avversaria (accuratezza: )7/12 (58%)
- Passes nella sua metà campo (accuratezza): 2/5 (40%)
- Tocchi: 29
- Tocchi sbagliati: 3
- Dribbling (riusciti): 1 (0)
- Falli subiti: 1
- Possessi persi: 14
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