Bologna ancora a riposo: attesa per il rientro di Skorupski contro il Napoli

Il Bologna riprende fiato dopo il pareggio contro il Cagliari e in vista della trasferta a Napoli di lunedì sera. La squadra rossoblù oggi sta usufruendo del secondo dei due giorni di riposo concessi da Italiano. L’idea del tecnico è che stare lontano dal campo rilassi la squadra.

Sarà una settimana importante per il futuro del club. Dovrebbe essere infatti il momento opportuno per l’incontro tra allenatore e società. Ma soprattutto la squadra recupererà almeno un elemento importante di quelli che ci sono ancora fuori per infortunio. L’infermeria insomma, secondo quanto riportato da Stadio, potrebbe parzialmente svuotarsi per dare la possibilità a Italiano di avere più scelte.

Verso il rientro di Skorupski

Il Bologna in vista della gara contro il Napoli dovrebbe riavere il suo numero uno. Lukasz Skorupski (a proposito, auguri al portierone polacco il 35° compleanno!), assente dallo scorso 15 marzo giorno della gara contro il Sassuolo, dovrebbe tornare in gruppo.

Difficile un suo utilizzo dal primo minuto. Ma comunque sarà una buona notizia per il finale, con i rossoblù che avranno a disposizione un senatore della rosa, che magari potrà salutare come merita il pubblico se le voci di un suo addio nei prossimi giorni dovessero essere confermate. voci di un suo addio nei prossimi giorni dovessero essere confermate.

La situazione dell’infermeria

La settimana comunque non dovrebbe prevedere ulteriori rientri. João Mario dovrebbe compiere un recupero lampo per essere a disposizione contro i partenopei. In caso di rientro sarebbe il favorito per un posto sulla destra in difesa. Mentre per i lungodegenti ci sarà da attendere.

In particolare, Dallinga resta un’incognita vista la non chiara entità del problema al ginocchio, che crea dolore ma non ha tempi precisi di recupero. Mentre, non c’è molto da fare per Cambiaghi e Casale che hanno evidentemente anzitempo finito le loro annate a causa dei problemi muscolari che hanno rispettivamente colpito la coscia dell’esterno e il polpaccio del centrale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook