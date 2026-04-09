Italiano post Bologna-Aston Villa (1-3): «Non è ancora finita»

Inizia bene ma finisce male. Questo il riassunto di Bologna-Aston Villa che sorride in modo troppo beffardo ai rossoblù che al 93′ subiscono pure l’1-3 dopo aver riaperto il discorso pochi minuti prima. Le parole di mister Vincenzo Italiano a fine gara.

Il post partita di Italiano

«Le possibilità di qualificarci sono poche ma le alimenteremo, nulla è ancora deciso. Peccato per il terzo gol, non ci voleva. la gara di ritorno è compromessa ma giocheremo fino alla fine. Non riusciamo ad avere momenti di grande continuità, oggi non dovevamo concedere questi gol all’Aston Villa. Oggi ho visto un bel Bologna contro chi può vincere la Coppa. Peccato per questo splendido pubblico ma ce la giocheremo al ritorno, onoreremo l’impegno fino alla fine».

Sugli errori:

«Non so se l’1-2 ci dava qualche chance in più. Sapevamo che su palla inattiva sono forti ma io il gap oggi non l’ho visto, anzi nel primo tempo li abbiamo messi alla corde e siamo stati sempre in partita, hanno capitalizzato le poche occasioni avute».

Sul rammarico:

«Ho aspettato i ragazzi negli spogliatoi, volevo fare a tutti i complimenti. Il rammarico c’è, se vogliamo batterli non dobbiamo sbagliare nulla e invece lo abbiamo fatto. Emery ha vinto quattro volte questa Coppa, il loro valore non siamo riusciti a spegnerlo».

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