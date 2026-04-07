In vista dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa, il primo ostacolo per il Bologna potrebbe essere proprio lo stadio Renato Dall’Ara. È appurato ormai negli ultimi tempi: è il rendimento in casa a mettere in difficoltà la squadra di Italiano. Anche un pareggio, infatti, lascerebbe tutto aperto in vista del ritorno in Inghilterra.

Verso Bologna-Aston Villa: uno sguardo al percorso

Come riporta Il Resto del Carlino, il Bologna arriva all’appuntamento europeo forte di undici risultati utili consecutivi dopo la sconfitta per 1-0 subita proprio sul campo dei Villans nella fase a gironi. Un percorso che ha dato convinzione e fiducia a una squadra cresciuta settimana dopo settimana.

Di fronte ci sarà però un avversario di altissimo livello. L’Aston Villa è quarto in Premier League e può contare sull’esperienza di Unai Emery, tecnico che in Europa sa sempre come muoversi. Ma il Bologna ha già dimostrato, soprattutto contro la Roma, di poter reggere il confronto anche contro avversari di alto livello se affronta la partita con intensità, aggressività e coraggio.

Le armi di Vincenzo Italiano

Il nuovo assetto studiato da Vincenzo Italiano ha reso i rossoblù più solidi a centrocampo e più rapidi nelle ripartenze, caratteristica che potrebbe diventare fondamentale soprattutto nella gara di ritorno.

Davanti, poi, il Bologna ha qualità e velocità per mettere in difficoltà chiunque. Santiago Castro è in grande forma, mentre Riccardo Orsolini, Federico Bernardeschi e Nicolò Cambiaghi possono diventare i perni del gioco, soprattutto in caso di confusione.

Per continuare a sognare, servirà soprattutto una cosa contro l’Aston Villa: un Bologna – in un Dall’Ara – senza paura.

Fonte: Giuseppe Tassi, Il Resto del Carlino

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