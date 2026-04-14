L’assenza di Lucumí sarà una prova per il futuro? Italiano scelte le sue alternative

Il Bologna si prepara a una sfida delicata, ma lo fa con un’incognita pesante: l’assenza di Jhon Lucumi obbliga Vincenzo Italiano a ripensare l’assetto difensivo. Come riportato da Marcello Giordano nell’edizione odierna de Il Resto del Carlino, il centrale colombiano, punto di riferimento della retroguardia rossoblù, sarà indisponibile per la trasferta di Birmingham, lasciando una lacuna tecnica e tattica non facile da colmare.

Le alternative di Vincenzo Italiano

Le alternative non mancano, ma le stesse garanzie non sono proprio le stesse. Toccherà probabilmente a Vitik e ad Heggem prendere in mano la situazione. Per il norvegese sarà anche l’occasione per riscattarsi dopo l’errore pesante dell’andata, costato caro ai rossoblù. Resta in corsa anche Casale, che potrebbe rientrare nelle rotazioni: la sua recente presenza dal primo minuto potrebbe essere stata una semplice gestione delle energie, oppure un segnale in vista della gara europea.

A rendere il quadro più complesso c’è l’assenza di Helland dalla lista UEFA, una scelta che continua a far discutere considerando l’investimento fatto dal club a gennaio. Finora, il suo contributo è stato praticamente nullo, e non potrà essere d’aiuto in una partita così importante.

Jhon Lucumi: un’assenza che pesa (e peserà) al Bologna

L’assenza di Lucumi non è solo un problema presente, ma anche uno sguardo sul futuro. Il difensore colombiano, infatti, è destinato a diventare uno dei nomi caldi del prossimo mercato: con il contratto in scadenza nel 2026 e diversi club già interessati, l’ipotesi di una cessione estiva sembra sempre più concreta. Già la scorsa estate il Bologna aveva resistito a offerte importanti, ma questa volta lo scenario potrebbe essere diverso.

I precedenti senza il colombiano

I precedenti senza di lui, del resto, non sono incoraggianti. Tra gennaio e febbraio, complice un infortunio, la squadra ha mostrato evidenti difficoltà: gol subiti in quantità, fragilità nella gestione della linea alta e risultati altalenanti. In quel periodo Italiano fu costretto a rivedere addirittura l’impianto di gioco, abbassando il baricentro e rendendo la squadra più prudente, una scelta che alla lunga ha portato benefici ma che ha cambiato parte dell’identità della squadra.

Ora il tecnico dovrà trovare un nuovo equilibrio in tempi rapidi. La sfida contro l’Aston Villa non è solo un dentro o fuori europeo, ma anche un banco di prova per capire come potrà essere il Bologna del futuro, quello che dovrà imparare a fare a meno del suo leader difensivo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook