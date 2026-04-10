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L’uomo del giovedì – Jonathan Rowe

Il mattatore assoluto di Bologna-Aston Villa in casa Rossoblù è uno e uno soltanto: Jonathan Rowe, la speranza in vista anche del ritorno

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5 minuti fa

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Jonathan Rowe (© Damiano Fiorentini)
Jonathan Rowe (© Damiano Fiorentini)

Pronti, partenza…Rowe. Sin dai primi minuti di Bologna-Aston Villa, tutti sapevano chi guardare, sia degli spalti e, in parte, sia i compagni in campo: Jonathan Rowe. Un giocatore il quale, negli ultimi mesi, ha dimostrato di alzare notevolmente il livello suo e della squadra, anche in partite difficili come quella di ieri. E, inevitabilmente, è proprio lui l’uomo del giovedì per il Bologna, l’MVP indiscusso, tra il gol arrivato nei minuti finali e tanto, tanto altro prima.

Bologna-Aston Villa nel segno di Jonathan Rowe

Sin dai primi minuti di Bologna-Aston Villa sembra proprio il numero 11 Rossoblù a voler che si puntasse subito su di lui. Sentiva questa partita, per il palcoscenico e per l’avversario, proveniente dalla sua Inghilterra. Ed è proprio lui, al 26esimo minuto, a gestire un lancio di Heggem vincendo un duello aereo e aprendo per Castro tutto solo. Solo il fuorigioco ha rigettato l’esplosione di gioia del Dall’Ara. Sembrava un segnale, però: se c’è Rowe, c’è qualcosa.

Jonathan Rowe esulta dopo il gol del vantaggio in Roma-Bologna (©Bologna FC 1909) in gol anche contro la Cremonese

Jonathan Rowe (©Bologna FC 1909)

Ed effettivamente è stato così per tutto il match. Anche solo pochi minuti dopo: zig-zag e trivela per Ferguson che stampa sulla traversa. Altra serpentina per Pobega all’inizio della ripresa, idem per Bernardeschi che prende il palo esterno; prima un pallone che esce di poco e poi una super parata del Dibu Martinez a toglierla dall’incrocio. Il gol lo meritava lui anche per tutti i 22 in campo, decisamente. E infatti l’1-2 che avrebbe consegnato a Bologna-Aston Villa tutto un altro volto anche in vista del ritorno lo firma proprio lui al 90esimo, seppur la risposta dei Villans è stata immediata.

Tutta la speranza possibile

Sembra un’impresa impossibile, ma ora il Bologna non ha proprio nulla da perdere. E sarà proprio Jonathan Rowe colui che farà da trascinatore, sin dal primo minuto. Sa di avere questo compito, consapevole di cosa ha portato al Bologna nell’ultimo periodo: gol, assist, giocate decisive. Sta diventando un “tuttocampista”, perché sono sempre più frequenti anche gli aiuti in difesa ora. Ebbene, se Bologna-Aston Villa ha lasciato una sola speranza in vista del ritorno al popolo Rossoblù, questa porta il nome di Jonathan Rowe.

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