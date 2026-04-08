Bologna, una minaccia di nome McGinn. Ferguson: «Con lui sarà una sfida interessante»

Domani alle ore 21 il Bologna affronterà per la terza volta in due anni l’Aston Villa e, per la terza volta ancora, si troverà davanti ad un giocatore che per i felsinei è stato un vero e proprio incubo: John McGinn.

Il capitano dei Villans, che ha tagliato il traguardo delle 318 presenze con il club inglese in occasione della gara contro il West Ham del 22 marzo scorso, è stato infatti fatale per la squadra di Italiano in più di un’occasione.

Lo scozzese ha segnato contro il Bologna il gol dell’1-0 in Champions League (gara poi terminata 2-0 con il raddoppio di Duràn) e in Europa League lo scorso ottobre. Allora, bastò il suo tiro da fuori area al 13’ minuto per regalare la vittoria agli inglesi. Gol che, tra le altre cose, sancì l’unica sconfitta dei rossoblù nella competizione prima di una successione di undici risultati utili consecutivi.

Bologna-Aston Villa: McGinn il target da non perdere mai di vista

John McGinn è un giocatore estremamente pericoloso, capace di adattarsi a più ruoli e soprattutto un grande trascinatore. In Premier League, “Ginny” ha collezionato 4 gol e 3 assist in 24 presenze dall’inizio della stagione, con l’ultima rete segnata proprio contro il West Ham prima della sosta nazionali e degli impegni con la Scozia.

In Nazionale, McGinn ha ritrovato il compagno di squadra Lewis Ferguson che, proprio oggi nella conferenza stampa pre Aston Villa-Bologna ha rimarcato la pericolosità del connazionale.

Il commento di Ferguson su McGinn pre Bologna-Aston Villa

«Ultimamente, nell’ultima settimana circa, non ci siamo sentiti con McGinn, ma siamo stati insieme in nazionale per circa 10 giorni, quindi ovviamente lì abbiamo parlato della partita» ha detto il rossoblù. «Anche se, alla fine, loro conoscono bene la nostra squadra e noi conosciamo bene la loro. Ci siamo affrontati due volte negli ultimi due anni, quindi non c’è molto di cui parlare. Lui come sapete, è un giocatore fortissimo, è il capitano e contro di noi ha fatto due gol purtroppo. Domani a centrocampo sarà una sfida interessante»

Vincenzo Italiano su McGinn: «Un giocatore di grande intelligenza»

Nella conferenza pre Bologna-Aston Villa, anche lo stesso Vincenzo Italiano ha elogiato le qualità del capitano dei Villans. «Secondo me, McGinn è un giocatore di grande intelligenza e affidamento e il loro allenatore lo schiena ovunque in base all’esigenza. Il gol di quest’anno in Europa League ad esempio è stata una respinta su corner. Domani vedremo dove sarà schierato e conseguentemente capiremo come comportarci».

Insomma, grande attenzione dunque al capitano del club inglese che il Bologna non dovrà perdere mai di vista per questa doppia sfida che si aprirà domani, tra le mura del Dall’Ara.

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