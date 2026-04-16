Il Bologna ci crede contro il Villa: la storia insegna, la rimonta è possibile

La storia dice che è possibile. Il Bologna stasera al Villapark ha un imperativo: vincere rimontando il risultato dell’andata contro l’Aston Villa. Come fa notare Poggi sul Resto del Carlino, i precedenti nella storia rossoblù lasciano spazio alla speranza: due volte il Bologna ha recuperato uno svantaggio del genere in Coppa Uefa. Quel torneo che oggi si chiama Europa League e ha visto 10 volte una squadra rimontare due gol sui 180 minuti.

Bologna, credici: l’hai già fatto due volte

Non sarebbe la prima volta. Perché il Bologna l’ha già fatto due volte in Coppa Uefa: sotto di due gol dopo l’andata, ha recuperato al ritorno e passato il turno. La prima volta contro gli Hearts nel secondo turno della competizione nel 1990. I primi 90 minuti a Edimburgo si erano conclusi esattamente come con l’Aston Villa, 3-1 per gli avversari. Al ritorno i Rossoblù calarono il tris con Detari, Villa e Mariani: ottavi conquistati in rimonta.

Ci aveva preso gusto in quell’annata il Bologna a far illudere gli avversari. Proprio agli ottavi infatti, la storia si è ripetuta. Con l’Admira Walker i Rossoblù perdono ancora una volta 3-0 all’andata. Stavolta ci pensano Waas, Cabrini e Negro a riportare il risultato in parità al ritorno. Ai rigori il Bologna la spunta con Pino Lorenzetti che segna il penalty decisivo: quarti conquistati, ancora in rimonta.

Le 10 rimonte di Europa League: c’è anche Emery

Anche la storia dell’Europa League mostra che una rimonta da sotto di due gol è possibile. È già successo 10 volte. Una anche in questa stagione ad opera del Braga contro il Ferencváros agli ottavi. E per la squadra portoghese è stata la seconda volta. Prima ancora, protegoniste di una rimonta del genere Dinamo Zagabria, Başakşehir, Eintracht, Arsenal, Salisburgo, Siviglia, FCSB e Fulham.

Quel Siviglia nel 2013/14 rimontò il 2-0 dell’andata in casa contro il Betis e poi vinse ai rigori al ritorno giocato in trasferta (unico caso dei 10). Indovinate chi era l’allenatore? Unai Emery. Oggi il tecnico spagnolo si trova nella situazione opposta ed è il Bologna che deve rimontare lo svantaggio contro il suo Aston Villa. Anche il suo esempio ispirerà i Rossoblù. E poi il Siviglia alla fine la vinse pure quell’Europa League…

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