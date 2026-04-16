Rimonta, Rowe ci crede «Nel calcio tutto può succedere, e noi possiamo farlo»

Un inizio non brillante, condito da difficoltà di adattamento a squadra e campionato. Poi, quasi per magia, appena ci ha preso le misure Jonathan Rowe è esploso, dominando da mesi a questa parte qualsiasi avversario affronti. E dopo la gara di andata, questa sera il Bologna ha bisogno nuovamente di lui, per sognare un’epica rimonta in casa dell’Aston Villa e tornare a raggiungere quel traguardo che manca da 27 anni.

Aston Villa-Bologna: le parole di Jonathan Rowe

E proprio l’inglese, insieme a mister Italiano, ha parlato alla vigilia della partita di questa sera, facendo intuire a tutti che, dopo aver dominato l’andata, questa sera il Bologna può e vuole credere nell’impresa.

«Faremo di tutto per complicargli la vita. Adoro le storie da underdorgs (sfavoriti, ndr.), serve una missione impossibile, di quelle che capita una volta nella vita, ma se c’è una squadra che può farla quella è la nostra e io ci credo. Il calcio è strano ed io ci credo, tutto può succedere.»

Per riuscirci, però, bisognerà scacciare i brutti pensieri della gara d’andata e riproporre tutto ciò che di buono è stato fatto. Al di là degli errori individuali, infatti, la gara d’andata aveva premiato il Bologna, capace di mettere alle strette gli inglesi e sfiorare più volte il gol, arrivato solo nel finale.

«All’andata ce la siamo giocata, siamo stati sfortunati in alcuni episodi ma abbiamo guidato la partita per larghi tratti. Dovremo provare a ripeterci e ad essere più cinici.»

Il mondiale la motivazione in più

Come riporta Marcello Giordano de Il Resto del Carlino questa sera Rowe potrebbe avere una motivazione in più. Al termine della gara d’andata, infatti, diversi media britannici si sono esaltati dopo la prestazione monstre del numero 11, considerato tra i giocatori inglesi più in forma del momento.

E tra stampa e social, in più di un’occasione il nome del Rossoblù è circolato come possibile outsider per le convocazioni al prossimo mondiale. Apprezzamenti che sicuro faranno piacere a Jonathan, che questa sera potrebbe avere l’occasione per una doppia soddisfazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook