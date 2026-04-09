Bologna: il tifo del Dall’Ara è l’arma il più

Sold out. Tutto esaurito. Non più un singolo posto libero per sostenere, dal vivo, i propri beniamini. È così che la città di Bologna si avvicina, ormai già da qualche giorno, alla decisiva gara di questa sera con l’Aston Villa, per ridare ai colori Rossoblù quel sogno svanito “generosamente” 27 anni fa.

Bologna-Aston Villa: il Dall’Ara per rispondere alle stelle inglesi

Da una parte una squadra ricca di fenomeni, con oltre 2000 tifosi al seguito e l’etichetta, forse un po’ pesante, di favoriti alla vittoria finale. Dall’altra, la banda di mister Italiano, che uno scherzetto ad una delle “favorite” l’ha già fatto, ed ora non vede l’ora di ripetersi.

Ad incorniciare il tutto, un Dall’Ara che aspettava una notte del genere da ben 27 anni, e che, per l’occasione, è pronta a vestirsi a festa e a cantare, dal primo al novantesimo minuto, per i colori Rossoblù. Colori che domineranno gli spalti dello stadio cittadino grazie alla coreografia preparata nei distinti dal Centro Bologna Clubs ed alla sempre presente Curva Bulgarelli, i cui gruppi hanno invitato tutti i presenti a recarsi al Dall’Ara muniti di maglie, bandiere e sciarpe Rossoblù.

Insomma, il Dall’Ara cerca la sua forma migliore per rendersi, ancora un volta in Europa League, inespugnabile.

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