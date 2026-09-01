Bologna-Atalanta, ingiustizia e beffa: Samardzic al 90′

Per il Bologna è arrivata una sconfitta che fa malissimo. La sfida contro l’Atalanta, persa per 1-0, ha lasciato un forte amaro in bocca all’ambiente rossoblù. La squadra allenata da Domenico Tedesco meritava infatti di vincere la partita dopo aver giocato una buona gara, creando diversi presupposti per andare a segno e concedendo pochissimo agli avversari.

Un gol dell’Atalanta che punisce i rossoblù

Come riportato oggi dal giornalista Davide Centonze su Stadio, a decidere l’incontro in modo beffardo è stato un gol sulla sirena di Samardzic, nato da un goffo intervento di Skorupski. Un errore evidente che ha rovinato quella che poteva essere la partita del riscatto, trasformandosi invece nel secondo ko di fila per 1-0.

Nonostante l’episodio sfavorevole, non bisogna mettere la croce addosso al portiere polacco, autore fino a quel momento di buone prestazioni. Tra i più positivi in campo va segnalato Federico Bernardeschi, il più ispirato dei suoi, anche se le sue giocate non sono bastate per evitare la sconfitta.

Statistiche record e il fattore sfortuna

C’è purtroppo una statistica negativa che sintetizza al meglio questo momento dei rossoblù: nell’era targata Saputo, la squadra aveva perso le prime due giornate di Serie A soltanto alla prima stagione (agosto 2015), quando prima la Lazio e poi il Sassuolo batterono il Bologna allora guidato da Delio Rossi.

Un inizio a zero punti e ancora senza gol segnati che non si verificava da ben nove anni. Parlare di ridimensionamento totale sarebbe esagerato, ma di certo occorre registrare una partenza da incubo in cui la sfortuna ha giocato un ruolo determinante.

Reazione d’obbligo nel derby contro il Sassuolo

Aspettando la chiusura del calciomercato, stasera la squadra deve ritrovare subito la massima concentrazione. Il calendario non concede soste e mette subito davanti il derby emiliano contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 18.

Si tratta di un’occasione quasi obbligatoria per tornare a vincere e per invertire un rendimento casalingo al Dall’Ara diventato insoddisfacente dallo scorso dicembre. Servirà mantenere lo stesso atteggiamento propositivo mostrato contro l’Atalanta, ma con maggiore concretezza sotto porta. Una reazione immediata è fondamentale, anche perché la giornata successiva vedrà i rossoblù impegnati nella complessa trasferta di Napoli.

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