Bologna-Atalanta: scontro per l’Europa

L’inizio claudicante dell’Atalanta ha tratto in inganno un po’ tutti: da quando è arrivato Palladino però, sono arrivate 7 vittorie in 10 partite. Un mese e mezzo fa la Dea inseguiva il Bologna da distanza siderale (-11 punti): oggi lo scontro delle 18,30 in programma allo stadio Dall’Ara, metterà di fronte due formazioni che si tolgono un solo punto, in favore dei rossoblù. La lotta per l’Europa, che ieri ha visto trionfare e allungare il Como in classifica, oltre alle vittorie di Roma e Juventus, si tinge di suspense. L’ultimo posto disponibile per accedere alle coppe infrasettimanali del prossimo anno è occupato dai lariani, distante 7 punti dai rossoblù, che a loro a volta devono recuperare la partita con l’Hellas Verona e giocare l’anticipo odierno.

Il Bologna per risollevarsi, l’Atalanta per il sorpasso

Il momento delle due formazioni è completamente opposto: il Bologna è reduce dallo scontro con l’Inter, giocato e perso malamente, mentre l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato ha battuto la Roma dell’ex Gasperini. Oggi serve la scossa: il Bologna per risollevarsi e allontanarsi da una zona pericolosa che fa perdere il contatto con il gruppone europeo, i bergamaschi per sorpassare una diretta concorrente. Italiano potrebbe tornare ad utilizzare il 4-3-3, per dare maggiore copertura davanti al reparto difensivo. Un unico dubbio riguarda la probabile formazione che potrebbe essere guidata da Ravaglia in porta; il pacchetto difensivo composto da Miranda, Lucumì ed Heggem al centro (possibile occasione per Vitik al posto del colombiano e se fosse così Heggem scalerebbe sul centro sinistra) e Zortea a destra; Moro, Pobega e Fabbian (nonostante le insistenti voci di mercato su quest’ultimo) a supporto delle trame offensive, capitanate da Cambiaghi, Orsolini e Dallinga.

L’Atalanta dovrebbe rispondere con: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic, De Ketelaere, Scamacca. Saranno indisponibili Bellanova e Kolasinac perché infortunati, mentre Lookman e Kossonou sono impegnati in Coppa d’Africa.

