Bologna-Atalanta: questi numeri servono al mercato

Il Dall’Ara saluta in silenzio un Bologna sconfitto e fragile, al termine di una partita che lascia addosso una sensazione pesante. Lo 0-2 contro l’Atalanta è lo specchio di un momento complicato, di una squadra che prova a restare fedele a sé stessa ma che oggi paga limiti strutturali evidenti.

Bologna, mentre cerchi di controllare l’Atalanta passa in vantaggio

Il dato del possesso palla (53%) e dei 415 passaggi completati racconta di un Bologna che la partita l’ha voluta tenere in mano, ma più che controllarla sembra averla rincorsa. La gestione del pallone, infatti, si è spesso fermata prima dell’ultimo terzo di campo: appena 22 tocchi in area avversaria, contro i 27 dell’Atalanta: una manovra che fatica a trasformarsi in reale pericolo. Gli 1.10 xG prodotti confermano la sensazione visiva: occasioni create in parte, ma raramente pulite o ad alta probabilità, con una sola grande chance e nessuna concretizzata.

Tiri e duelli che fanno la differenza

La differenza emerge in modo ancora più netto guardando alla qualità delle conclusioni. A fronte di 11 tiri per parte, il Bologna ha centrato la porta solo 2 volte, contro i 5 tiri nello specchio dell’Atalanta. Un dato che pesa, soprattutto se si considera che i rossoblù hanno calciato spesso dall’interno dell’area (9 conclusioni), ma senza precisione né cattiveria. Il palo colpito è l’episodio simbolo: volume offensivo sufficiente, ma finalizzazione fragile. Anche nei duelli il Bologna soffre: solo 38% di duelli aerei vinti e meno contrasti riusciti (11 contro 16). È una squadra che arriva spesso seconda sul pallone, soprattutto nei momenti in cui conta di più. Ma adesso la questione è un’altra…

Bologna, il calciomercato per uscire dal tunnel?

È qui che le statistiche smettono di essere solo numeri e diventano indizi. Sei partite senza vittorie — qui per scoprire da quanto non succedeva — non possono essere liquidate come un semplice calo fisiologico. Al Bologna manca oggi un giocatore capace di fare la differenza negli ultimi 20 metri: qualcuno che alzi la qualità del tiro, che trasformi un xG medio in un gol reale. I numeri sui tiri in porta, sulle grandi occasioni mancate e sulla scarsa incisività offensiva parlano chiaro. Ma manca anche fisicità: i dati sui contrasti e sui duelli aerei suggeriscono l’assenza di un profilo dominante, soprattutto nei momenti in cui la partita si sporca. Il mercato invernale, allora, passa da essere un’opportunità a divenire una necessità: un centrocampista capace di reggere l’urto può essere una scelta per ridare ossigeno a una squadra che continua a giocare, ma che ha smarrito il modo di vincere.

