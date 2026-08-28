Bologna FC
Bologna-Atalanta: il tridente degli ex alla volta di Bergamo
Il tridente ex nerazzurro cerca il riscatto a Bergamo: Orsolini, Piccoli e Cambiaghi guidano i rossoblù verso la sfida contro l’Atalanta.
La seconda giornata di Serie A lunedì propone la suggestiva sfida Bologna-Atalanta, un incrocio che mette subito alla prova le ambizioni del reparto offensivo rossoblù.
Dopo un debutto opaco contro la Lazio, la squadra di Tedesco va a caccia dei primi gol stagionali affidandosi a una batteria d’attacco legata a Bergamo a doppio filo.
Tre storie intrecciate in nerazzurro
Come evidenziato nell’articolo a firma di Dario Cervellati su Il Resto del Carlino, il reparto avanzato dei felsinei, lo stesso dell’esordio contro la Lazio, sarà infatti composto interamente da calciatori passati dal centro sportivo di Zingonia.
Roberto Piccoli, cresciuto nel settore giovanile bergamasco fino all’esordio in prima squadra nel 2019 con Gasperini, ritroverà spazio al centro dell’attacco.
Accanto a lui agirà Nicolò Cambiaghi, altro prodotto della cantera nerazzurra dove ha conquistato due scudetti e una Supercoppa a livello Primavera senza però riuscire a debuttare tra i grandi.
Anche per Riccardo Orsolini l’Atalanta ha rappresentato una breve parentesi agli esordi della carriera, un passaggio rapido a vent’anni prima di affermarsi definitivamente in rossoblù.
Oggi il veterano dell’attacco, fresco di rinnovo fino al 2031, torna a Bergamo da leader per guidare i propri compagni in questo big match.
Una motivazione in più
Tutti e tre i componenti del reparto offensivo si ritrovano così a sfidare le proprie origini nella gara Bologna-Atalanta e chissà che il passato dei tre attaccanti non possa fungere da ulteriore motivazione per trovare la via della rete.
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