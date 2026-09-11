Bologna, sulle orme di Libra: riparte il vivaio rossoblù

La nuova stagione dell’Attività di Base del Bologna prende il via con un gruppo di 170 ragazzi pronti a iniziare il proprio percorso nelle categorie dall’Under 14 all’Under 8. Un settore che rappresenta una parte importante del progetto rossoblù e che, negli ultimi anni, ha saputo accompagnare diversi giovani lungo tutte le tappe della formazione, fino ad arrivare alla prima squadra. Un esempio recente è quello di Marco Libra Alvarado, centrocampista arrivato al Bologna quando militava nell’Under 13 e capace di completare l’intero percorso del Settore Giovanile, fino alla prima presenza in Serie A.

Un vivaio che costruisce il futuro

Il caso di Libra Alvarado rappresenta una delle espressioni più significative del lavoro svolto dal settore giovanile rossoblù. Ma quanto pesa, concretamente, l’Attività di Base nella formazione dei giocatori che proseguono il proprio cammino nel club?

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, il 70% dei giocatori inseriti nell’attività agonistica, dall’Under 15 fino alla Primavera, arriva proprio dall’Attività di Base. Un dato che testimonia la continuità del percorso e il collegamento tra le diverse categorie del vivaio.

A confermare la solidità del lavoro svolto c’è anche quanto accaduto nella scorsa stagione: solamente Bologna, Inter e Roma hanno raggiunto le fasi finali di tutti i campionati agonistici. L’obiettivo è provare a ripetere quei risultati, senza però perdere di vista l’aspetto centrale dell’intero progetto: la crescita dei singoli giocatori.

I nuovi staff al lavoro per la stagione

Con l’avvio della nuova annata sono stati presentati anche gli staff tecnici delle varie categorie.

L’Under 14 sarà affidata a Nebil Caidi, con Davide Piazzi come vice, Federico Ciacci nel ruolo di preparatore atletico e Andrea Bollettinaio come allenatore dei portieri. Per la parte fisioterapica ci sarà Niccolò Pace, mentre i dirigenti accompagnatori saranno Romagnoli, Sola Drei e Cardetta.

Andrea Cristi sarà invece l’allenatore dell’Under 13, affiancato da Gioele Marzillo come vice. Il preparatore atletico sarà Michelangelo Piccolo, mentre Filippo Pancaldi si occuperà dei portieri. Minelli e Forlani saranno i dirigenti accompagnatori.

Per l’Under 12 R il gruppo sarà composto da Federico Bedeschi, Guglielmo Calzolari e Andrea Cenni. L’Under 12 B sarà invece seguita da Fabio Cino, Emanuel Battipaglia e Giuseppe Taccogna. Antonio Pepe sarà l’allenatore dei portieri per entrambe le squadre.

Dall’Under 11 all’Under 8, il lavoro sulla tecnica

Scendendo nelle categorie più giovani, dall’Under 11 all’Under 8 Maurizio Beltrani ricoprirà il ruolo di istruttore della tecnica.

L’Under 11 vedrà impegnati Luca Di Ciamillo, Filippo Cavazza e Davide Mignani. Per l’Under 10 ci saranno Fabio Frate, Gabriele Travagli e Riccardo Censi, mentre l’Under 9 sarà affidata a Kevin Wickbold ed Edoardo Ghizzoni.

A guidare l’Under 8 saranno invece Ilaria Baldini Bastoni e Matteo Gigantino.

A completare la struttura ci saranno infine i dirigenti accompagnatori Cavazza, Dentale, Gigantio, Mimmi, Sangregorio, Santangelo e Testa.

La nuova stagione dell’Attività di Base può così cominciare, con 170 ragazzi coinvolti e un percorso che, dalle categorie più giovani, punta a costruire passo dopo passo la loro crescita all’interno del Bologna.

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