Buone notizie dai box: Bernardeschi torna al lavoro, Dovbyk scalpita per rientrare

Skorupski, Zortea, De Silvestri, Casale, Miranda, Pobega, Amondarain, Moro, El Azzouzi, Orsolini, Piccoli, Dovbyk, Enem e Bernardeschi. Potrebbe sembrare una formazione spregiudicata scelta per tornare alla difesa a quattro, ma questa lunga lista è composta solo dai giocatori impegnati a Casteldebole da stamattina fino a domenica. Escluso, ovviamente, Jens Odgaard che, però, sta lavorando a parte.

Come riportato da Davide Centonze sul numero odierno di Stadio, la missione è solo una: arrivare alla prossima settimana con le idee più chiare possibili, prima di preparare il confronto di Lecce.

Berna vuole Lecce

Anche se mancano ben undici “nazionali”, che rientreranno alla base dall’inizio della prossima settimana, è rimasto a Casteldebole l’uomo simbolo di questo avvio stagionale. Federico Bernardeschi, che secondo molti meritava una chiamata da Mancini, ha pure saltato la seduta con la Primavera per precauzione e nelle prossime ore, a seconda della sua reazione all’allenamento, scopriremo se avrà bisogno di terapie personalizzate o è già pronto per Lecce.

Insomma, a differenza di Odgaard, per il toscano c’è speranza: le sensazioni al momento sono positive e, comunque, si prospetta un acciacco dalla gestione ben più facile rispetto a quanto accaduto al danese.

Il Bologna è pronto, ma Dovbyk resta un’incognita

L’ultimo interrogativo di Palladino riguarda Artem Dovbyk, presente per mezz’ora nell’esercitazione con la selezione Under. L’ucraino sembra in uno stato di forma leggermente migliorato e, anche se per il prossimo paio di uscite potrebbe partire dalla panchina, poi potrà finalmente mettersi in mostra con la nuova maglia. Zero presenze da titolare sono poche, ma lo staff non ha dubbi sulle potenzialità dell’ucraino, che vuole quantomeno infastidire Piccoli nell’arco della settimana.

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