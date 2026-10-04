Il bivio di Skorupski: tra riscatto e futuro a Bologna

Il percorso di Łukasz Skorupski con la maglia del Bologna vive una fase estremamente delicata e ricca di interrogativi calcistici. Dopo le incertezze mostrate nella passata stagione e il difficile avvio di questo campionato, l’esperto estremo difensore polacco è chiamato a dare risposte immediate sul rettangolo verde.

Un avvio complicato e la cura Palladino

L’inizio di stagione di Skorupski è stato condizionato da pesanti ombre e prestazioni al di sotto delle aspettative. La gestione precedente aveva fatto piombare il numero uno in una profonda crisi di risultati. Tuttavia, con l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino, la situazione è cambiata radicalmente.

Il tecnico ha subito blindato la posizione del giocatore, dichiarando pubblicamente che la sua titolarità non è in discussione, allontanando così ogni voce di mercato e ridando grande fiducia a un elemento chiave dello spogliatoio.

Programma Skorupski: lavorare sull’esplosività e la tenuta mentale

Per ritrovare lo smalto dei giorni migliori, lo staff tecnico ha cucito su misura per lui un programma di lavoro personalizzato durante la sosta del campionato. L’obiettivo primario di questo percorso mirato è recuperare l’esplosività fisica e la serenità psicologica, superando definitivamente le scorie negative e le amarezze accumulate nei mesi precedenti.

Come fotografato oggi dal giornalista Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, questo piano di rilancio passa attraverso un dialogo costante tra il giocatore e i tecnici, volto a cancellare ogni tipo di difficoltà fisica e mentale che ne ha frenato visibilmente il rendimento recente.

La concorrenza di Pessina e le prospettive future

Nonostante la rinnovata stima della società felsinea, la concorrenza interna resta particolarmente agguerrita, specialmente con la costante spinta di Massimo Pessina, che continua a insidiare il ruolo nonostante la giovane età. Il futuro del portiere resta inoltre in bilico a causa di un contratto in scadenza che impone riflessioni approfondite, ma la volontà di riconquistare pienamente la fiducia dell’ambiente appare totale e incrollabile.

La seconda parte dell’annata sportiva rappresenterà il vero bivio decisivo per definire le gerarchie definitive e scrivere un nuovo capitolo importante della sua lunga avventura in maglia rossoblù.

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