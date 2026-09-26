Sartori a vita e il confronto tra Palladino e Skorupski: Bologna, le notizie del 26 settembre

Anche se siamo nel pieno della sosta nazionali, sotto le Due Torri si continua a lavorare. La gestione Palladino, d’altronde, è appena iniziata e, conseguentemente, gli allenamenti proseguono con i giocatori che non sono stati convocati. Dunque, anche la giornata corrente ha portato con sé diverse novità. Vi siete persi qualcosa? Nessun problema, a ricapitolare tutte le notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo da calcio, ci pensiamo noi.

Bologna, l’attacco è da ritrovare

Nelle prime cinque uscite stagionali dei rossoblu sono arrivate appena tre reti, di cui due nello stesso match. Dati da migliorare assolutamente, anche perché storicamente le società allenate da Raffaele Palladino segnano sempre parecchio.

Le parole di Sartori

In mattinata le parole di Sartori per la Gazzetta dello Sport hanno attirato l’attenzione dei tifosi. Da Raimondo alla fedeltà a vita per i colori rossoblu, il “Cobra” si è espresso su parecchi temi. Se volete scoprire le sue parole, cliccate qui. E se invece vi dovessero interessare le implicazioni e le possibilità future riguardanti il percorso comune tra la società e l’ex Chievo, questo link potrebbe fare per voi.

Palladino in missione: sei giocatori da ritrovare

Sfruttando anche la sosta, il mister deve lavorare con le risorse che ha a disposizione. Sono principalmente sei i giocatori che devono trovare la forma migliore per tornare in lotta per la titolarità: alcuni di questi torneranno a Bologna soltanto tra una decina di giorni, ma bisogna comunque studiare appositamente per loro. Dalla forma di questi ragazzi passa il ventaglio di opzioni che saranno a disposizione dello staff in stagione.

Il confronto tra Palladino e Skorupski

Nelle ultime ore c’è stato un confronto che ha portato a chiarire le posizioni del mister e di Skorupski, confronto che, con le dovute precauzioni, potrebbe far intuire alcune scelte in vista del match di Lecce.

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