Bologna, Bodin Tomasevic vicino al debutto con il Montenegro

È cominciata la seconda sosta Nazionali della stagione 2026-2027, con il Bologna che ha fornito 11 giocatori per le rispettive rappresentative: oltre ai vari Cambiaghi, Ferguson, Heggem e Dovbyk, però, il popolo rossoblù dovrà monitorare con attenzione anche Bodin Tomasevic. Il difensore classe 2006, attualmente in prestito al Mantova, ha infatti ricevuto la chiamata della Nazionale maggiore del Montenegro.

L’ex gioiello del Bologna Primavera Bodin Tomasevic protagonista della stagione del Mantova

Il giovane difensore centrale è passato in prestito al Mantova all’inizio di questa stagione dopo due anni trascorsi nel Bologna Primavera, dove ha brillato particolarmente grazie al suo talento innegabile. Adesso, l’ex gioiello della Primavera rossoblù si sta facendo un nome anche in Serie B. Il giocatore montenegrino, infatti, può essere considerato come uno dei protagonisti dell’ottimo avvio di stagione dei biancorossi di mister Francesco Modesto, che dopo 11 giornate sono quarti in classifica con un bilancio di 19 punti (equivalenti a 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).

Tomasevic ha uno dei rendimenti migliori tra i rossoblù in prestito, con 11 presenze, una rete e il 100% di titolarità in campionato. Le presenze salgono a 13 se si considerano anche le due sfide di Coppa Italia giocate dal Mantova (uscito ai Sedicesimi contro il Palermo dopo aver centrato il colpo e aver eliminato ai Trentaduesimi la Lazio).

La chiamata della Nazionale maggiore montenegrina

Dopo essersi fatto notare nel campionato cadetto italiano, ecco che a Bodin stanno per aprirsi anche le porte della Nazionale montenegrina (la stessa in cui giocano Nikola Krstovic dell’Atalanta, Osmajic del Genoa, Adzic del Sassuolo e l’ex Fiorentina Stevan Jovetic). Il ragazzo ha infatti risposto presente alla chiamata del ct Mirko Vucinic per la prossima sfida del Montenegro, impegnato stasera alle 20:45 contro la Lettonia nel penultimo turno di Nations League. Con 10 punti, gli uomini di Vucinic occupano attualmente il primo posto del Girone J (in cui sono inseriti anche Cipro, Armenia e appunto Lettonia).

Considerando il buon rendimento della squadra, è possibile che Tomasevic debutti con la maglia della propria Nazionale questa sera stessa. Secondo un’analisi del sito calcistico Transfermarkt, in effetti, il ventenne di proprietà del Bologna ha buone possibilità di scendere in campo. Tra gli altri giovani e giovanissimi che sono stati convocati per la prima volta con le rispettive Nazionali ci sono anche Ramón del Como (Spagna), Perri del Torino (Brasile), Mendy del Cagliari (Senegal) e Mora della Roma (Portogallo), oltre agli Azzurri Cassano, Palma, Lontani, Liberali, Cissé e Ghilardi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook