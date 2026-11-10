Nazionali Rossoblù – Tutti i prossimi impegni dei giocatori del Bologna

Archiviato l’undicesimo turno di Serie A, ecco che ha inizio la seconda pausa Nazionali dell’anno sportivo 2026/2027: la sosta di novembre 2026, cominciata ieri, durerà fino a sabato 21 e vedrà 11 giocatori del Bologna impegnati con le proprie rappresentative. Come riportato dal Bologna tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, i calciatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali sono Rahim Alhassane, Nicolò Cambiaghi, Artem Dovbyk, Lewis Ferguson, Ukko Happonen, Torbjorn Heggem, Eivind Helland, Marco Libra, Samuel Mbangula, Massimo Pessina e Arthur Theate.

Il Bologna è il decimo club della Serie A per numero di giocatori che sono stati convocati con le proprie Nazionali

Come scrive il sito calcistico Transfermarkt, il Bologna occupa dunque il decimo posto della classifica delle squadre di Serie A con il maggior numero di giocatori che hanno risposto alla chiamata delle proprie Nazionali. In vetta alla graduatoria troviamo l’Inter, il Torino e il Frosinone, a quota 14 giocatori. Seguono Como, Milan e Roma (13 giocatori) e la coppia formata da Atalante e Udinese (12). La Juventus può vantare 11 convocazioni, lo stesso numero del Bologna. Più indietro Napoli (8), Lazio (8), Fiorentina (7), Sassuolo (7), Venezia (7), Genoa (7), Monza (7), Parma (6), Cagliari (6) e infine Lecce (con 5 convocazioni).

Nazionali Rossoblù: tutti i prossimi impegni di Ferguson e compagni

Cambiaghi con la Nazionale maggiore, Pessina con l’Under 21

La Serie A, dunque, tornerà con la sua dodicesima giornata nel weekend del 21 e 22 novembre. Nel frattempo, il popolo rossoblù potrà seguire i suoi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Rahim Alhassane affronterà con il Niger il doppio confronto con il Marocco in programma il 13 e il 17 novembre, valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Nicolò Cambiaghi è stato convocato dall’Italia di Roberto Mancini, impegnata nella fase a gironi di Nations League. Il 12 novembre gli Azzurri sfideranno la Francia, il 15 il Belgio. Massimo Pessina, invece, giocherà per l’Italia Under 21, impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Anche gli Azzurrini giocheranno contro Francia e Belgio.

Theate e Mbangula con il Belgio e il Belgio Under 21

Proprio nel Belgio troveremo Arthur Theate, fresco del gol realizzato contro il Parma. I Diavoli Rossi, che sono stati inseriti nello stesso girone della Nazionale italiana, affronteranno anche la Turchia il 12 novembre. Nel Belgio Under 21, impegnato contro i coetanei di Germania e Italia, troveremo invece Samuel Mbangula. L’attaccante classe 2004 è l’eroe della sfida di San Siro: grazie alla sua tripletta il Bologna ha potuto battere per 4 a 2 il Milan. Capitan Lewis Ferguson non si è confermato solo un pilastro del Bologna, ma è diventato un giocatore imprescindibile anche per la Scozia. La compagine di Sébastien Pocognoli giocherà contro Macedonia del Nord (13 novembre) e Svizzera (16 novembre).

La Norvegia convoca Heggem e Helland, Dovbyk risponde alla chiamata dell’Ucraina

I difensori centrali Torbjørn Heggem ed Eivind Helland, chiamati dalla Norvegia, scenderanno in campo il 14 contro il Galles e il 17 contro la Danimarca. L’ex gioiellino del Bologna Primavera Marco Libra, invece, indosserà la maglia del suo Venezuela per le due amichevoli contro Paesi Baschi (14 novembre) e Russia (17 novembre). Ukko Happonen è stato nuovamente chiamato per vestire la casacca della Finlandia Under 21, che il 13 e il 16 sfiderà l’Irlanda in un doppio confronto di qualificazione all’Europeo del 2027. L’ultimo, in ordine di tempo, ad aver ricevuto la chiamata della propria Nazionale è il centravanti Artem Dovbyk. L’Ucraina giocherà sabato 14 in trasferta contro l’Irlanda del Nord e martedì 17 in casa contro la Georgia.

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