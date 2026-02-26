«Siamo al 51% noi, 49% loro». In una frase sola, Vincenzo Italiano ha racchiuso il senso della vigilia di Bologna-Brann, ritorno di Europa League in programma questa sera alle 21. Parole che sembrano quasi un esercizio di matematica, ma che in realtà parlano di una filosofia: nessuna gestione del vantaggio, solo rispetto per l’avversario e concentrazione assoluta.

Il peso di un vantaggio minimo

Il Bologna parte dall’1-0 conquistato all’andata in Norvegia il 19 febbraio, un risultato prezioso ma non definitivo. Ed è proprio qui che nasce quel 51-49: un margine sottile, per una partita ancora apertissima. I numeri europei dei rossoblù parlano di una squadra cresciuta lontano dal Dall’Ara, in grado di vincere quattro volte in trasferta con 15 gol totali e solo sette subiti. Sono dati derivanti da una solidità e una personalità costruita nel tempo – probabilmente dalle ossa fatte nella scorsa stagione in Champions League –, ma che non bastano a trasformare la sfida in una formalità.

La filosofia di Italiano: azzerare tutto

Dall’altra parte c’è un Brann che ha costruito la sua Europa League fin dall’estate, superando turni su turni e battendo squadre quali Hacken, AEK Larnaca, Utrecht e Rangers. Un percorso lungo, che ha formato una squadra abituata a giocare convivendo con la pressione. Il 49% di cui parla Italiano non è quindi una frase retorica, ma il riconoscimento di un avversario che in questa competizione ha già dimostrato di saper sorprendere e dare filo da torcere.

Quelle percentuali sono anche la rappresentazione della mentalità e del metodo del tecnico rossoblù: azzerare il risultato dell’andata e affrontare il ritorno come una nuova gara. Nessun calcolo, nessuna attesa passiva. In Europa, in Bologna-Brann, basta un episodio per spostare l’equilibrio e trasformare un vantaggio minimo in problema da risolvere.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook