Bologna-Brann (1-0), Skorupski: «Oggi ho fatto vedere a tutti che sono tornato e in piena forma»

Dopo una notte europea da incorniciare al Dall’Ara, il Bologna si gode la qualificazione agli ottavi di Europa League grazie a una prestazione solida contro il Brann. Tra i protagonisti della serata c’è anche Lukasz Skorupski, decisivo nel primo tempo e punto di riferimento per tutta la squadra. Nel post partita, il portiere rossoblù ha analizzato la gara, il momento positivo del gruppo e l’importanza di continuare su questa strada in Europa e in campionato. Ecco le sue parole a caldo dopo il successo per 1-0 contro i norvegesi.

Le dichiarazioni di Lukasz Skorupski post Bologna-Brann

Adesso, dopo questa vittoria, bisogna andare avanti in Europa: il vostro principale appuntamento con il campionato:

«Oggi abbiamo fatto una grande vittoria. La dedico a tutta questa gente, alla mia famiglia. Siamo contenti e siamo alla quarta vittoria consecutiva e dobbiamo continuare così».

Nelle ultime 5 partite avete subito solo 2 gol. Oggi hai dovuto tirare fuori delle importanti parate nel primo tempo. È una soddisfazione per te, soprattutto dopo l’infortunio…

«Si, ho vissuto un pesante infortunio 3 mesi fa. Ma me lo sono lasciato alle spalle, sono tornato in forma. Come ho fatto oggi, ho fatto vedere a tutti che sono tornato e spero di continuare così perché bisogna andare avanti in Europa e continuare a credere nel campionato».

Questa sera loro sono rimasti in 10, come era accaduto a voi nel girone. È stato difficile affrontare questi norvegesi? Adesso che cosa ti aspetti dall’Europa? Vuoi la Roma o il Friburgo?

«Non lo so, quel che sarà sarà. Sia con la Roma che col Friburgo faremo il nostro lavoro. L’Europa è un nostro obiettivo e vogliamo andare avanti il più possibile».

