Bologna FC
Bologna-Brann (1-0), Skorupski: «Oggi ho fatto vedere a tutti che sono tornato e in piena forma»
Nel post partita di Bologna-Brann, vittoria che spedisce i rossoblù agli ottavi di Europa League, ha parlato Lukasz Skorupski. Ecco le sue parole.
Dopo una notte europea da incorniciare al Dall’Ara, il Bologna si gode la qualificazione agli ottavi di Europa League grazie a una prestazione solida contro il Brann. Tra i protagonisti della serata c’è anche Lukasz Skorupski, decisivo nel primo tempo e punto di riferimento per tutta la squadra. Nel post partita, il portiere rossoblù ha analizzato la gara, il momento positivo del gruppo e l’importanza di continuare su questa strada in Europa e in campionato. Ecco le sue parole a caldo dopo il successo per 1-0 contro i norvegesi.
Le dichiarazioni di Lukasz Skorupski post Bologna-Brann
Adesso, dopo questa vittoria, bisogna andare avanti in Europa: il vostro principale appuntamento con il campionato:
«Oggi abbiamo fatto una grande vittoria. La dedico a tutta questa gente, alla mia famiglia. Siamo contenti e siamo alla quarta vittoria consecutiva e dobbiamo continuare così».
Nelle ultime 5 partite avete subito solo 2 gol. Oggi hai dovuto tirare fuori delle importanti parate nel primo tempo. È una soddisfazione per te, soprattutto dopo l’infortunio…
«Si, ho vissuto un pesante infortunio 3 mesi fa. Ma me lo sono lasciato alle spalle, sono tornato in forma. Come ho fatto oggi, ho fatto vedere a tutti che sono tornato e spero di continuare così perché bisogna andare avanti in Europa e continuare a credere nel campionato».
Questa sera loro sono rimasti in 10, come era accaduto a voi nel girone. È stato difficile affrontare questi norvegesi? Adesso che cosa ti aspetti dall’Europa? Vuoi la Roma o il Friburgo?
«Non lo so, quel che sarà sarà. Sia con la Roma che col Friburgo faremo il nostro lavoro. L’Europa è un nostro obiettivo e vogliamo andare avanti il più possibile».
