L’uomo del giovedì – Lukasz Skorupski

Gioia. La gioia di una qualificazione al turno successivo. Un ottavo di finale che, in ambito europeo, mancava addirittura da ventotto anni, quasi. Bologna-Brann è ormai agli archivi, ed è stata la partita della qualificazione Rossoblù al prossimo turno di Europa League. Una partita decisa da Joao Mario. Una partita che, secondo la vostra opinione sui nostri canali social, non avrebbe preso quella piega se in porta non ci fosse stato Lukasz Skorupski.

Bologna-Brann, un Lukasz Skorupski d’annata

Come è ovvio, l’uomo in copertina nella notte del Dall’Ara è Joao Mario. Il terzino, ieri adattato a sinistra per le assenze, ha segnato il suo primo gol con il Bologna e, in generale, con una squadra italiana. Un gol decisivo per mettere in cassaforte la partita. Un Bologna-Brann già indirizzato all’andata, vero, con il gol di Santiago Castro…difeso da Lukasz Skorupski. Si, perché nella prima mezz’ora di gioco la storia di questo playoff di Europa League sarebbe potuta essere diversa.

Almeno tre interventi decisivi, soprattutto il primo, dopo soli cinque minuti. Un tiro in mischia, arrivato dopo l’unico calcio d’angolo della partita del Brann. Una reattività degna del miglior Skorupski, quello che aveva iniziato questa stagione come mai, forse, in carriera. E ancora un’uscita aggiustata poi da Freuler sulla linea. E, infine, un volo all’incrocio – o giù di lì – per mantenere saldo pareggio – gol dell’andata – e l’uomo in più, subito dopo l’espulsione.

Tempo al tempo

In molti, dell’ambiente o meno, temevano che il polacco avesse subito un’involuzione dopo l’infortunio muscolare rimediato contro il Napoli e che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi. Lui stesso, nel dopo partita, ha ammesso di aver sofferto, ma di aver dato una risposta forte: «Si, ho vissuto un pesante infortunio 3 mesi fa. Ma me lo sono lasciato alle spalle, sono tornato in forma. Come ho fatto oggi, ho fatto vedere a tutti che sono tornato».

La verità è che difficilmente si concedono passaggi a vuoto quando il livello è alto. Lukasz è a un livello alto, lo ha raggiunto dopo anni di lavoro. I primi mesi della sua stagione sono stati spaziali, mesi nei quali è risultato probabilmente il migliore – o, sicuramente, tra i migliori. Ecco perché vederlo tornare e commettere due errori gravi ha avuto un effetto amplificato. Lui, però, non ha mai mollato, ancora una volta. E ieri sera è arrivata la risposta: Lukasz Skorupski è ancora fondamentale per questo Bologna.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook