Il Bologna stacca il pass per gli ottavi e nulla era scontato

Il Bologna è ufficialmente qualificato gli ottavi di finale di Europa League dopo 28 anni dall’ultima volta e, quest’oggi alle ore 13, saprà chi dovrà affrontare al prossimo turno tra Friburgo e Roma. Quella contro il Brann è stata per molti una vittoria “d’obbligo”, ma nel calcio nulla è scontato e le verità assolute non esistono. Non sarebbe quindi giusto non festeggiare i rossoblù per questo – seppur piccolo – trionfo.

Brann e Bodo: l’errore era dietro l’angolo

Vincenzo Italiano lo aveva detto nella conferenza pre partita: “Il calcio norvegese è in grande crescita, basti pensare a ciò che ha fatto la loro nazionale. Non bisogna sottovalutare nulla ,Il Brann è una squadra che va affrontata con la massima attenzione”. E se c’è un merito che va dato ai felsinei è proprio quello di non aver sottovalutato l’avversario e quello di non prendere la gara sottogamba dopo il primo gol fatto in Norvegia.

L’approccio sbagliato poteva costare caro ed è bastato vedere il risultato dei playoff di Champions League tra Inter e Bodo Glimt. I nerazzurri hanno ricevuto una prima batosta sul campo dei norvegesi e infine sul prato di San Siro, per un risultato complessivo di 5-2 per la squadra nordica.

Al netto delle distanze tra il Bodo e il Brann (la scorsa stagione rispettivamente 2° e 4° in campionato con 71 e 56 punti) l’eliminazione dell’Inter avvalora quella dei rossoblù.

Il Bologna si sta rialzando, merita fiducia

Il Brann ha dato infatti qualche noia al Bologna che i felsinei sono riusciti a neutralizzare. Skorupski è stato miracoloso in almeno due occasioni, la prima al 5′ sul tiro di Thorsteinsson. Lo stesso portiere che, al 5′ della gara contro il Celtic, aveva pregiudicato al qualificazione diretta agli ottavi, in quest’ultimo periodo sommerso dalle critiche, così come del resto tutta la squadra.

Attenzione, questo non vuol dire che il Bologna non si potesse risparmiare qualche erroraccio nel suo cammino stagionale, come l’uscita dalla Coppa Italia ai rigori contro la Lazio, ma non si può nemmeno buttare a mare (a febbraio) un percorso di un anno e mezzo.

Calma e fiducia a questo Bologna che ha dimostrato di essersi meritato il tempo, anche di sbagliare. Nel calcio gli errori hanno vita breve e dopo tre giorni si può subito rimediare.

