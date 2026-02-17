Bologna, Bergen non spaventa i tifosi rossoblù: in settecentocinquanta al Brann Stadion (Il Resto del Carlino)

Dopo Birmingham e Budapest, ecco Bergen. Sì, la prossima trasferta europea condurrà la tifoseria del Bologna in Norvegia, la casa del Brann, una trasferta non proprio alla portata di tutte le tasche. Tuttavia, sono ben settecentocinquanta i seguaci rossoblù a essersi presi in carico il costo complessivo di aereo, hotel e biglietto per la partita. Un numero tutt’altro che esiguo, soprattutto alla luce degli ultimi risultati raccolti tra campionato e Coppa Italia.

Brann-Bologna, in settecentocinquanta tifosi a Bergen

Il Brann Stadion si prepara a essere la prossima destinazione dell’esodo rossoblù. Settecentocinquanta tifosi rossoblù si preparano ad affrontare anche questa trasferta, che si aggiunge a un repertorio di primo livello collezionato nelle ultime due stagioni: da Birmingham a Bucarest, passando per Liverpool. Niente male. I tifosi ospiti, però non saranno tutti uniti nel settore a loro dedicato. Infatti, “soltanto” in 550 saranno presenti in quell’area giovedì 18 febbraio alle 18:45. I restanti saranno sparsi in tribuna, tra sponsor, area hospitality e semplici tifosi che hanno acquistato deciso di risparmiare sul tagliando.

Ieri, lunedì 16 febbraio, il Bologna ha reso noto un itinerario per i bolognesi in trasferta. Quest’ultimi potranno accedere al Brann Stadion soltanto dalle 17:15. Il punto di ritrovo consigliato per prepararsi al match è il Pub Metz, da non confondere con il Fotballenpuben, punto di ritrovo della tifoseria ospitante. Con lo spirito che da sempre accompagna i tifosi rossoblù, ci sono tutti i presupposti perché anche questa trasferta norvegese diventi un’altra pagina da ricordare.

