Voli cancellati per Bergen: al Brann Stadion mancavano un centinaio di rossoblù

Quello che doveva essere un gioioso mini-esodo rossoblù si è trasformato in un incubo per circa cento sostenitori del Bologna. Il sogno di raggiungere il Brann Stadion è svanito sulla pista di Milano Malpensa: voli cancellati e coincidenze saltate a Copenaghen hanno sbarrato la strada al popolo rossoblù, rimasto a terra nel giorno dell’andata dei playoff tra Bologna e Brann.

Brann-Bologna: voli cancellati da Milano Malpensa

Allora, bella Bergen? Non lo so, chiedilo a chi c’è stato. Così risponderanno alla domanda circa un centinaio di tifosi bolognesi rimasti a piedi dopo la cancellazione di alcuni voli diretti verso la fredda città norvegese. Il settore ospiti del Brann Stadion avrebbe dovuto ospitare circa 750 sciarpe rossoblù, ma in città ne sono arrivate soltanto 650. I presenti non hanno fatto mancare il supporto ai ragazzi di Vincenzo Italiano, anche se avrebbero potuto essere decisamente di più.

I cori si sentivano anche dalla televisione e a tratti hanno coperto persino quelli di casa. Avrebbero potuto fare ancora più rumore i tifosi bolognesi se non fossero stati privati di una parte di pubblico. Insomma, qualcuno non potrà raccontare di aver provato sulla sua pelle il freddo di Bergen o di aver ammirato con i propri occhi i suoi meravigliosi paesaggi, ma a ripagare la delusione ci ha pensato Santi Castro. Ora l’attenzione si sposta sulla gara di ritorno. Il vantaggio minimo conquistato sul campo sintetico del Brann Stadion permetterà a Vincenzo Italiano di gestire le energie, ma servirà lo stesso spirito visto in Norvegia. La speranza è che, se ci sarà una prossima sfida europea, gli unici ostacoli per il popolo rossoblù rimangano quelli del campo, e non quelli, ben più frustranti, dei tabelloni aeroportuali.

(Fonte: Il Resto del Carlino)

