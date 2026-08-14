Brighton-Bologna, la lista dei convocati

Il Bologna chiude la sua preparazione pre-stagionale con l’amichevole contro il Brighton & Hove Albion. I rossoblù voleranno questo pomeriggio in Inghilterra per sfidare i “Seagulls“.

La squadra di Domenico Tedesco cerca certezze in vista della prima giornata di campionato contro la Lazio. La sfida contro i biancoblù sarà l’occasione di provare le soluzioni tattiche in vista del torneo che comincerà subito con un avversario di alto livello.

I convocati per Brighton-Bologna

Ecco la lista dei convocati di Domenico Tedesco per la gara tra Bologna e Brighton.

La lista dei 22 rossoblù convocati.

PORTIERI: Happonen, Pessina, Skorupski.

DIFENSORI: De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Zortea.

CENTROCAMPISTI: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Odgaard, Orsolini, Piccoli, Rowe.

Assenti e novità

Nella lista diramata da mister Tedesco, c’è la novità di Roberto Piccoli. Il centravanti ufficialmente rossoblù da ieri sarà subito a disposizione avendo lavorato regolarmente con la Fiorentina fino all’altro giorno.

La novità più negativa è certamente l’assenza di Martin Vitik. Il difensore ceco non sarà a disposizione a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra. Il centrale si aggiunge alle assenze già certe dell’altro infortunato Nicolò Casale e di Jhon Lucumí, che domani partirà alla volta di Torino per il suo trasferimento alla Juventus.

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