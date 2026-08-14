Piccoli, Tedesco lo vuole a Brighton

Bologna ha accolto Roberto Piccoli mercoledì sera. Dopo la prima cena in città, ieri è arrivato il momento delle visite mediche, completate senza problemi. Oggi l’attaccante è atteso insieme ai nuovi compagni, con un possibile viaggio verso Brighton già nel pomeriggio.

Piccoli, visite mediche completate

La giornata di Roberto Piccoli è iniziata presto. Come riportato da “Stadio” nell’articolo di Dario Cervellati, poco dopo le 8 era già fissato il primo appuntamento per i controlli medici, che si sono svolti regolarmente. Terminata questa fase, il nuovo attaccante rossoblù ha raggiunto Casteldebole, dove ad attenderlo c’erano anche i dirigenti del club.

Intorno alle 11, poi, Piccoli è arrivato all’Isokinetic per completare gli ultimi esami. Una mattinata intensa, mentre a pochi metri di distanza la squadra di Tedesco era già impegnata sul campo. Da una parte il nuovo centravanti alle prese con le visite, dall’altra i suoi futuri compagni al lavoro. Piccoli, però, non vede l’ora di poter finalmente iniziare ad allenarsi con loro.

L’inserimento passa anche dall’Inghilterra

Oggi potrebbe essere già il momento del primo vero contatto con il gruppo. Il Bologna è atteso dalla rifinitura prima della partenza per l’Inghilterra, dove domani è in programma l’amichevole contro il Brighton. E Tedesco vorrebbe avere con sé anche Piccoli.

La decisione definitiva arriverà soltanto dopo l’allenamento odierno, ma l’intenzione dell’allenatore è chiara: portare subito l’attaccante con la squadra per permettergli di iniziare a conoscere i compagni, prendere confidenza con l’ambiente e avvicinarsi rapidamente ai meccanismi di gioco. Perché aspettare, se c’è già la possibilità di inserirlo?

Piccoli rappresenta uno degli investimenti più onerosi nella storia del Bologna e arriva con il compito di dare maggiore peso e gol al reparto offensivo. Una responsabilità importante, ma anche un’occasione per iniziare immediatamente la sua nuova avventura.

Un avversario che ora diventa compagno

Il Bologna non è certo un avversario sconosciuto per Piccoli. L’attaccante ha affrontato i rossoblù nove volte, trovando il gol in quattro occasioni. Tre le reti realizzate in campionato, con l’ultima arrivata proprio al Dall’Ara lo scorso gennaio, quando indossava la maglia della Fiorentina.

Quello stesso stadio che conosce da avversario, adesso, lo ritroverà con la maglia del Bologna. Una prospettiva completamente diversa: non sarà più chiamato a segnare contro i rossoblù, ma a farlo per loro.

Anche i nuovi compagni sono giocatori che Piccoli ha già incrociato sul campo. Li ha affrontati e conosce il loro modo di giocare da avversario; ora dovrà trasformare quella conoscenza in intesa. Il tempo per iniziare a farlo potrebbe essere davvero poco.

Brighton può essere il primo passo

Il programma è già definito: oggi la rifinitura, poi la partenza verso l’Inghilterra e domani l’amichevole con il Brighton. Se tutto andrà secondo i piani, Piccoli potrebbe vivere proprio lì il suo primo impegno con il Bologna.

Non sarebbe soltanto una partita amichevole, ma la prima occasione concreta per stare insieme alla squadra, conoscere meglio i compagni e cominciare a confrontarsi con le richieste di Tedesco. Per un giocatore appena arrivato, quale occasione migliore per iniziare a prendere confidenza con il nuovo ambiente?

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