Bologna-Cagliari: superata quota 27.000 al Dall’Ara

Nonostante le difficoltà tecniche e i numerosi infortuni che stanno martoriando la rosa di Italiano, la risposta del pubblico bolognese in vista di Bologna-Cagliari è straordinaria.

Il Dall’Ara, seppur il finale di stagione non sia stato entusiasmante, si appresta a vivere il termine del campionato sotto l’effetto di una vera e propria “febbre da biglietti” che sta interessando le ultime due gare casalinghe.

Bologna-Cagliari

Infatti, come riporta Il Resto del Carlino, per la sfida di domenica alle 12:30 contro il Cagliari, penultimo atto casalingo, la quota dei 27.000 spettatori è già stata ampiamente superata.

Il ritmo della prevendita è stato talmente incalzante da spingere la società a una decisione logistica importante, ovvero la rimozione dei teloni nella parte alta dei distinti.

Questa manovra permetterà di aumentare ulteriormente la capienza dello stadio per accogliere i tifosi emiliani, mentre sul fronte sardo la risposta è al momento timida, con soli duecento biglietti staccati per il settore ospiti della curva San Luca.

Bologna-Inter

L’attenzione, però, è già proiettata anche verso il gran finale: la sfida contro l’Inter del 24 maggio.

Per l’ultima di campionato la prevendita sta registrando numeri da record, viaggiando speditamente verso il tutto esaurito, a dispetto di un listino prezzi “extralusso”.

Per assistere al match contro i nerazzurri, che si presenteranno verosimilmente con lo scudetto già vinto, i prezzi partono dai 50 euro della curva San Luca, passando per i 110 euro dei distinti, fino ai 165 euro delle tribune coperte.

Una strategia economica forse mirata a sfruttare l’appeal del big match, ma che non sembra scoraggiare la piazza bolognese, decisa a salutare la squadra in un clima di festa.

Il cassiere rossoblù si prepara, dunque, a incassi da primato, malgrado si volga al termine di un’annata il cui esito è questione di forte dibattito.

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