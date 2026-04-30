Bologna, emergenza infortuni: superata quota 30

Come riporta Il Resto del Carlino, il Bologna di Vincenzo Italiano si trova ad affrontare una crisi fisica senza precedenti e proprio sul finale di stagione.

Il bilancio dell’infermeria è diventato impietoso: con gli ultimi stop di Rowe e Cambiaghi, il club ha raggiunto la quota record di 31 infortuni totali, di cui ben 26 di natura muscolare. Si tratta di un segnale inequivocabile di un “serbatoio” ormai vuoto per una squadra che ha disputato ben 52 partite stagionali.

Bologna: emergenza infortuni

Proprio quando l’allenatore sperava di aver ritrovato ossigeno con i rientri in gruppo di Casale e Bernardeschi, l’infermeria ha presentato un nuovo conto salatissimo.

Per la sfida contro il Cagliari gli indisponibili salgono a sei: oltre ai lungodegenti Skorupski, Dallinga e Joao Mario (quest’ultimo vittima di uno stiramento al retto femorale sinistro), si sono aggiunti Jonathan Rowe e Nicolò Cambiaghi.

L’inglese ha riportato uno stiramento al quadricipite destro, mentre l’azzurro un risentimento alla coscia sinistra.

Rowe vorrebbe tentare un recupero lampo nel tentativo di farsi notare dal CT dell’Inghilterra in vista del Mondiale, ma la sua presenza domenica resta altamente improbabile.

Possibili soluzioni e ballottaggi

Per sopperire alla totale mancanza di esterni puri, Italiano valuta soluzioni inedite.

Con Orsolini confermato a destra perché apparso più energico, il jolly potrebbe essere l’ex Nadir Zortea. Il terzino, uno dei pochi a non aver subito infortuni seri questa stagione, potrebbe essere avanzato nel ruolo di ala nel 4-2-3-1, posizione già ricoperta proprio a Cagliari.

In difesa, il dubbio è tra una linea a quattro pura o con l’impiego di Lucumì come terzo centrale con compiti da play basso come contro la Roma.

A centrocampo, con Freuler affaticato, Moro scalpita per una maglia da titolare accanto a Pobega e uno tra Sohm e Ferguson. In avanti, il peso dell’attacco sarà affidato a uno tra l’inscalfibile Castro e Odgaard.

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