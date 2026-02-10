Bologna, le notizie della giornata odierna (10/2/2026)

Alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, il Bologna concentra in poche ore temi sportivi e societari di grande importanza. Una giornata ricca di notizie, infatti, quella di oggi. Dalla conferenza di Italiano alle scelte sui convocati, passando per le assenze dei biancocelesti e per il caldo tema legato al futuro del Dall’Ara, ecco il riepilogo delle principali notizie rossoblù.

Vincenzo Italiano in conferenza: “Il Dall’Ara deve tornare un fattore”

In conferenza stampa Vincenzo Italiano ha chiesto una partita “perfetta” contro la Lazio, puntando su concentrazione e riduzione degli errori individuali. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del pubblico e la necessità di ritrovare fiducia dopo il ko con il Parma, arrivando a definire la Coppa Italia un obiettivo centrale della stagione.

Qui la conferenza stampa integrale di Vincenzo Italiano

Le notizie attorno a Bologna-Lazio: convocati e biglietti venduti per una serata di grande calcio

Sale l’attesa per il quarto di finale di Coppa Italia: sono già 14.500 i biglietti venduti per la sfida di domani sera al Dall’Ara. Con la curva ospiti chiusa per motivi di ordine pubblico, l’atmosfera sarà quasi interamente rossoblù, in una gara che vale l’accesso alla semifinale.

Per questa sfida sono 23 i giocatori chiamati da Vincenzo Italiano. Confermato il gruppo visto nelle ultime uscite, con Skorupski, Ravaglia e Pessina tra i portieri e un reparto offensivo ricco di soluzioni guidato da Bernardeschi, Orsolini e Castro.

Qui la lista completa dei convocati

Bologna, le notizie sulle assenze in casa Lazio

Maurizio Sarri dovrà fare i conti con una Lazio rimaneggiata: sicura l’assenza di Zaccagni, mentre restano in dubbio Gila e Basic dopo gli acciacchi dell’ultima gara contro la Juventus. Una difesa biancoceleste da reinventare alla vigilia della trasferta di Bologna.

Qui l’articolo completo

Restyling Dall’Ara, le dichiarazioni di Forchielli e la brusca frenata

Alberto Forchielli ha rilanciato il dibattito sul futuro dello stadio criticando lo stallo tra Comune e società. L’imprenditore ha indicato l’area di Fico come possibile soluzione alternativa, parlando apertamente di immobilismo politico e di un progetto che rischia di rimanere bloccato ancora a lungo.

Qui per leggere le dichiarazioni integrali di Forchielli

Con una delibera della giunta comunale è stata dichiarata improcedibile la pratica per il progetto di ristrutturazione del Dall’Ara. Il cosiddetto restyling dell’impianto viene ufficialmente chiuso, segnando una battuta d’arresto netta sul fronte infrastrutturale e aprendo nuovi e sconosciuti scenari su quello che sarà il futuro dello stadio rossoblù.

