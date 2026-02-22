Bologna, le notizie della giornata odierna (22/2/2026)

Vigilia di campionato per il Bologna, che domani sera ospiterà l’Udinese al Dall’Ara. La giornata rossoblù, quindi, ruota principalmente attorno a notizie che riguardano la partita di domani sera.

Convocati: le scelte di Italiano per l’Udinese

Vincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro l’Udinese. Il tecnico rossoblù ritrova Tommaso Pobega dopo la squalifica, mentre resta fuori Benjamin Domínguez a causa di una sindrome influenzale. Una lista che conferma un gruppo quasi al completo in un momento di fuoco della stagione, tra campionato ed Europa League, e che spiega le prime indicazioni sulle scelte di Italiano in vista della gara del Dall’Ara

Qui l’elenco completo dei convocati

La notizia di oggi: Runjaic e l’elogio al calcio del Bologna

In conferenza stampa, Kosta Runjaic ha speso parole importanti per il Bologna e per il lavoro di Italiano. Questo un assaggio delle sue dichiarazioni: «Sono una squadra molto buona, sotto le aspettative in classifica. Hanno una rosa profonda e possono permettersi di tenere in panchina un giocatore come Orsolini. Dovremo essere aggressivi, concentrati e capaci di soffrire». Il tecnico friulano ha sottolineato anche come la sfida sarà soprattutto fisica e mentale, con meno possesso palla e più duelli individuali contro un Bologna che gioca un calcio uomo su uomo.

Qui le parole di Runjaic alla vigilia

I numeri del Dall’Ara da incubo

Se il Bologna vola in trasferta, in casa il rendimento è diventato un problema serio. I rossoblù hanno incassato cinque sconfitte consecutive al Dall’Ara, un evento che nella storia del club si era verificato solo una volta, tra febbraio e aprile 1991 con Luigi Radice in panchina.

Dopo la vittoria contro il Napoli del 9 novembre, sono arrivate le sconfitte contro Cremonese, Juventus, Atalanta, Fiorentina, Milan e Parma, oltre all’eliminazione ai rigori in Coppa Italia con la Lazio. Contro l’Udinese serve quindi interrompere una striscia che pesa sia sulla classifica sia sulla fiducia dell’ambiente.

I numeri della crisi casalinga

Italiano vs Runjaic: precedenti favorevoli al Bologna

Il duello tra i due allenatori è recente ma già significativo. Runjaic ha affrontato il Bologna tre volte: due pareggi e una vittoria rossoblù, arrivata nella gara d’andata di questa stagione con il netto 3-0 al Bluenergy Stadium firmato dalla doppietta di Pobega e dal gol di Bernardeschi.

In generale, Vincenzo Italiano contro l’Udinese vanta un bilancio positivo: l’ultima sconfitta risale al 31 agosto 2022, poi sono arrivati solo risultati utili. Numeri che fanno ben sperare in vista della sfida di domani sera.

Qui il Face to Face tra Italiano e Runjaic

La Primavera domina il derby: 4-0 al Parma

Giornata di festa anche per la Primavera rossoblù, che ha travolto il Parma nel derby con un netto 4-0 in trasferta. Decisive la doppietta di N’Diaye e le reti di Castaldo e Baroncioni. Un successo che lancia il Bologna al settimo posto in classifica a quota 35 punti, in piena corsa playoff, in un campionato estremamente equilibrato dove bastano pochi risultati per cambiare scenario. La Primavera conferma così il buon momento del settore giovanile rossoblù, dando un segnale forte anche alla prima squadra.

Qui la cronaca del derby giocato della Primavera

