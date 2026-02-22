Face to Face – Runjaić cerca la prima vittoria contro il Bologna

Il Bologna chiuderà la 26° giornata di campionato affrontando l’Udinese di Kosta Runjaić domani sera alle 20:45 al Renato Dall’Ara. L’allenatore tedesco sfiderà la squadra di Vincenzo Italiano per la quarta volta in carriera, ma la vittoria contro i colori rossoblù è una casella ancora da spuntare.

Italiano vs Runjaić

Il duello tra Runjaić e Italiano ha origine il 18 agosto del 2024. Il tecnico originario di Vienna approda in Serie A dopo anni passati a guidare squadre nella massima divisione polacca e la sua avventura italiana all’Udinese inizia proprio contro il Bologna: allo Stadio Dall’Ara, Runjaić conquista il suo primo punto in Italia. Una partita finita in parità sull’1-1 grazie alle reti prima di Orsolini, poi di Giannetti, sulla stessa scia anche la gara di ritorno, finita sullo 0-0.

È la nuova stagione a regalare gioie al Bologna e dolori a Runjaić: la banda di Vincenzo Italiano sbanca al Bluenergy Stadium insaccando la palla in rete per ben tre volte grazie alla doppietta di Tommaso Pobega e al gol di Federico Bernardeschi. Un bilancio totale di 2 pareggi e una vittoria per mister Italiano, con Runjaić ancora alla ricerca dei tre punti contro i colori rossoblù.

Bologna-Udinese: cosa dicono i precedenti di Italiano?

Numeri che fanno ben sperare, così come quelli di Italiano contro la formazione di Udine. L’allenatore del Bologna ha sfidato l’Udinese 11 volte in carriera e l’ultima sconfitta risale al 31 agosto 2022: i bianconeri, allora guidati da Andrea Sottil, vincevano contro la Fiorentina per 1-0. Da quel giorno, 3 vittorie e 3 pareggi per mister Italiano, per un bilancio totale di 5 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Domani sera il Dall’Ara emetterà il suo verdetto: resta da capire se Italiano riuscirà a blindare la sua striscia positiva o se Runjaić, facendo tesoro delle lezioni passate, troverà finalmente la chiave per sfatare il tabù rossoblù e perché no, mettere la freccia e superarli persino in classifica.

