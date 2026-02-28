Una sfida fratricida e una Primavera dominante: Bologna, le notizie del 28 febbraio

Perfetta giornata di mezzo a Casteldebole per un Bologna che, finalmente, potrà avere un breve periodo di stacco dalle competizioni infrasettimanali. La prossima missione è rappresentata dalla doppia sfida in Europa contro la Roma e la piazza è già focalizzata su quel punto della stagione, ma occorre ricordare che il calendario va avanti un giorno alla volta. Dunque, non bisogna farsi mangiare dalla fretta. Nell’attesa, gustatevi le notizie di oggi sul Bologna FC, sia dal campo da calcio sia dai vertici societari.

Una super Primavera abbatte il Sassuolo

Nel pomeriggio, è scesa in campo la Primavera di mister Morrone contro il Sassuolo, sedicesimo nella graduatoria del campionato. Grazie a una prestazione convincente, che ha portato i padroni di casa a segnare ben quattro reti, il Bologna si trova ormai quinto e in volata, con nove punti nelle ultime cinque. Per l’articolo completo, clicca qui.

Bologna-Roma, parla Sabatini

Quando c’è una sfida tra due società, nessuno può parlare e analizzare la situazione al meglio di chi le ha vissute pienamente tutte e due. Nel caso di Bologna e Roma, protagoniste del fratricida Euroderby, un doppio ex illustre è Walter Sabatini, ancora legato a tutti e due i club. Per lui, questo sorteggio è stato durissimo da accettare, ma non si è limitato a parlare di urne. All’interno dell’articolo, che potete recuperare cliccando qui, troverete anche la sua opinione sul momento dei rossoblu e sui loro trascinatori.

S. O. S. Dallinga e Orso

Nella fase clue della stagione, Vincenzo Italiano deve assolutamente ritrovare due dei suoi elementi offensivi di spicco. Da un lato c’è Riccardo Orsolini, simbolo fondamentale della cavalcata degli ultimi anni, dall’altro Thijs Dallinga, super colpo del mercato di due anni fa che, dopo gli infortuni e un lungo adattamento, sembrava essersi finalmente sbloccato. Ma Castro e Bernardeschi stanno dando loro del filo da torcere e il rendimento è calato. Per concludere al meglio quest’anno, però, sono due pedine fondamentali da ritrovare.

Cosa aspettarsi da domani

Domani i rossoblu continueranno l’avvicinamento alla sfida di Pisa, mentre Italiano parlerà in conferenza. La rifinitura è fissata alle 11: se volete restare aggiornati seguite 1000cuori per le migliori notizie in tempo reale.

