Fa tutto Lo Monaco: il Bologna Primavera batte 4-1 il Sassuolo

Oggi pomeriggio il Granarolo Youth Center di Crespellano ha ospitato il derby emiliano tra il Bologna Primavera e il Sassuolo: nel match valido per la ventisettesima giornata di campionato, i rossoblù hanno calato il poker grazie a un super Luca Lo Monaco, subentrato nel secondo tempo. Il classe 2008 si è procurato un rigore, ha realizzato una doppietta e ha anche servito l’assist per il 4-1 finale. Settimo risultato utile consecutivo per i ragazzi di Stefano Morrone, reduci anche dalla netta vittoria contro il Parma secondo della classe.

Primo tempo – Il Bologna Primavera sblocca il risultato con Negri ma poco dopo il Sassuolo pareggia i conti

Le prime occasioni del match sono a favore del Bologna, bravo a sfruttare alcuni errori degli ospiti in fase di impostazione. Al 7′ ecco che i padroni di casa sbloccano il risultato: Baroncioni fa partire il traversone, Simone Negri si coordina alla perfezione e con un potente destro al volo spedisce il pallone sotto al sette. 1-0.

Circa dieci minuti dopo, però, i neroverdi pareggiano i conti con il solito Gabriel Kulla, che chiude un’ottima azione corale infilando il pallone in rete anche grazie a una deviazioni fortuita. 1-1 a Crespellano nei primi venti minuti di gioco: tutto da rifare per il Bologna, che ora fatica di più.

Al 27′ i ragazzi di Bigica sfiorano anche il raddoppio: intervento pazzesco di Franceschelli su Weiss, che poi segna sulla ribattuta. Il direttore di gara, però, annulla tutto. È l’ultima vera occasione del primo tempo, che finisce in parità.

Secondo tempo – Monologo Lo Monaco: il classe 2008 entra e decide il match con una doppietta e un assist

Nella ripresa il ritmo si abbassa, dopo un primo tempo spumeggiante e divertente. Al 56′ il Sassuolo va nuovamente vicino al gol: questa volta è Gjyla a non trovare lo specchio della porta per pochi centimetri. È a questo punto che mister Morrone decide di effettuare le prime sostituzioni della gara: fuori Armanini, N’Diaye e Nordvall, dentro Lo Monaco, Libra e Anastasio.

Il subentrato Lo Monaco si rende subito pericoloso, conquistando un pallone e andando poi al tiro (che però termina di poco a lato). Nell’azione seguente il classe 2008 sfiora nuovamente il gol, con un calcio di punizione che accarezza il palo della porta difesa da Guri. Al 74′ il brivido, con Gjyla che colpisce in pieno la traversa. Nel momento migliore del Sassuolo, tuttavia, ecco che inizia il monologo di Lo Monaco, che entra dalla panchina e decide ancora una volta il match.

Al 75′ il giovanissimo attaccante salta Guri, che lo abbatte: calcio di rigore. Dagli undici metri il numero 43 rossoblù non sbaglia, spiazzando completamente il portiere neroverde e facendo il 2-1. Poco dopo, all’81’, arriva anche la doppietta: Lo Monaco si fa spazio tra tre avversari e spedisce il pallone nell’angolino, segnando una splendida rete del 3-1 (nonché suo settimo gol stagionale). Non contento, all’88’ serve anche l’assist per Anastasio, che con il sinistro sigla il 4-1 e scrive la parola fine alla partita.

A Crespellano il Bologna cala il poker e conferma il grande momento di forma: con 41 punti in classifica, i felsinei sono ora quinti a -5 dalla vetta, in piena zona play-off. Prosegue invece il momento difficile del Sassuolo: con 29 punti, infatti, i ragazzi di Emiliano Bigica rimangono al quartultimo posto, in zona play-out.

Il tabellino

Marcatori: 7′ Negri (B), 18′ Kulla (S), 77′ rig., 81′ Lo Monaco (B), 88′ Anastasio (B).

Bologna: Franceschelli, Castaldo (84′ Zonta), Lai, Francioli (71′ Markovic), Papazov, Nordvall (59′ Anastasio), Baroncioni, Armanini (59′ Lo Monaco), Negri, Tomasevic, N’Diaye (59′ Libra). All. Morrone.

Sassuolo: Guri, Costabile (78′ Barani), Macchioni, Weiss, Vezzosi, Seminari (78′ Cardascio), Negri (95′ Daldum), Kulla, Campani (65′ Benvenuti G.), Tomsa, Gjyla (68′ Frangella). All. Bigica.

