Italiano in missione: vanno recuperati Orsolini e Dallinga

Nella giornata di ieri, il Bologna ha scoperto quale sarà il suo avversario agli ottavi di finale di Europa League: la Roma. Un match complicato, che implicherà il ritorno dei rossoblù al massimo della condizione e del morale se vorranno battere Gasperini e proseguire nella competizione.

Per farlo, Vincenzo Italiano sa bene che dovrà recuperare due giocatori dalle altissime potenzialità, ma che al momento si sono un po’ persi: Riccardo Orsolini e Thijs Dallinga.

Orsolini: Bologna vuole riavere il suo valore aggiunto

Riccardo Orsolini sta vivendo un momento di difficoltà che per certi versi ha spiazzato la piazza rossoblù, abituata sì ad alcuni suoi momenti di discontinuità, ma non a questa confusione.

Quando è subentrato in campo giovedì contro il Brann, il pubblico del Dall’Ara ha subito voluto far sentire il suo sostegno applaudendo e intonando cori per il numero 7.

Quando hai Orso, che è l’esterno italiano che più di tutti gli altri ha il gol addosso, non puoi permetterti di averlo spento ed è per questo che Italiano cercherà di capire cosa lo stia bloccando per riportarlo al massimo delle sue capacità. Orsolini è il valore aggiunto del Bologna e sarà fondamentale per il rush finale di stagione.

Dallinga: deve crederci lui stesso per primo

L’altro giocatore che Vincenzo Italiano dovrà far ritrovare è Thijs Dallinga. Con l’olandese, l’allenatore rossoblù sta utilizzando il metodo del bastone e carota, ma in questo momento è fondamentale che anche la punta ci metta del suo.

C’è chi fa sapere che Dallinga non avvertirebbe né la fiducia di Casteldebole né quella dei tifosi? Se così fosse allora l’olandese dovrebbe prima farsi un esame di coscienza, mettendosi nei loro panni invece di puntare subito il dito. Tutta Bologna vuole vedere il Dallinga che era in Ligue 1, ma quello che deve crederci per primo è proprio l’olandese.

Fonte: Claudio Beneforti – Stadio

