Bologna, le notizie della giornata odierna (13/2/2026)

Oggi a Casteldebole è stata la classica “giornata di mezzo” tra due incontri, caratterizzata dal ritorno in campo e dalle prime indicazioni trapelate sulla trasferta di Torino. D’altronde il calcio è così, in alcuni periodi si gioca tanto, e a Bologna non può fare notizia, visto il progresso degli ultimi tre anni. Progresso che, è vero, sembra essersi inceppato. Ma in questi giorni serve soltanto un pò di fiducia per riprendere il timone e la fiducia in vista della trasferta di Brann, e la gara dell’Olimpico deve aiutare.

Fiducia a Helland?

Come sappiamo, la difesa è il reparto numericamente più in difficoltà e, anche se oggi il focus si è spostato sui terzini, i centrali sono stati a lungo oggetto di analisi. Tant’è che, per sopperire a eventuali emergenze, in rossoblu è arrivato Eivind Helland proprio dal Brann, prossima avversaria europea di una squadra che vuole aggrapparsi a un sogno in un momento di difficoltà. Attenzione, però, perché dopo un inizio a rilento, il nuovo acquisto di Sartori ha esordito contro la Lazio, in uno spezzone che potremmo quasi definire premonitore. Se giocherà a Torino, questo ancora non si può sapere. Ma il suo passato da terzino potrà aiutare a gestire le carestie e, con questo Miranda, potrebbe servire un contributo del genere.

La questione rinnovi

Dopo il prolungamento di Santiago Castro fino al 2030, il Bologna si sta mettendo all’opera per trattenere alcune delle sue stelle più luminose. Uno su tutti Remo Freuler, che vedrà il suo contratto terminare a giugno ma ha chiesto tempo per valutare, rendendo tangibile il rischio di perdere a parametro zero il suo talento. Stessa situazione per Orsolini, che ha ricevuto un’offerta da 2.5 milioni (1 in più dello svizzero) per 4 anni con l’opzione per il quinto. L’ascolano prende tempo, la società attende. Lucumi non rinnoverà, mentre a fine stagione si dovranno decidere le sorti di Joao Mario, De Silvestri e Lykogiannis, tra prestiti e scadenze, assieme a Sohm, che potrebbe restare visto il cambio tattico di mister Italiano. Dallinga, invece, non si avvicina al prolungamento, anche se il tempo c’è.

Il Bologna verso Torino

Anche se i tifosi non potranno seguire la squadra, il Bologna agogna il ritorno al successo e continua a lavorare duramente per dare un senso maggiore a questi mesi. Moro si è allenato con la squadra, mentre De Silvestri ed Heggem continuano a lavorare a parte e Lyko sta svolgendo le sue terapie.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook