Bologna, calo estremo ed inspiegabile: serve una svolta

Serve un cambiamento e serve immediatamente. Oggi a Casteldebole, Italiano parlerà schiettamente con i suoi, cercando di capire quali siano i problemi legati al calo improvviso dei singoli e dell’intero equilibrio della squadra.

“Stiamo giocando col fuoco” ha detto il tecnico rossoblù dopo la sconfitta schiacciante contro il Milan, ed effettivamente, se il Bologna non troverà al più presto la quadra per domare la scintilla, della squadra resterà solo cenere.

Bologna, numeri che spaventano

A dirlo non è solo la classifica, ma tutta la serie di dati e statistiche che la accompagna. Nelle prime 23 giornate il Bologna si trova al decimo posto con 30 punti, ottenuti da 8 vittorie, 9 sconfitte e 6 pareggi. Di questi punti, ben 24 sono stati conquistati nelle prime 12 giornate, con una media di 2 punti a partita, 21 gol fatti, 8 subiti e 6 clean sheet.

Nelle ultime 11 giornate invece, i rossoblù hanno battuto solo il Verona, ultimo in classifica, con una media di 0,54 punti a partita con 7 ko, 10 reti segnate e 22 subite senza alcuna rete inviolata.

Un calo estremo rispetto alle due passate stagioni

Numeri che ad oggi spaventano e stupiscono, soprattutto se confrontati con le ultime due stagioni in cui il Bologna ha conquistato rispettivamente la qualificazione in Champions League sotto la guida di Thiago Motta, e la vittoria della Coppa Italia con annessa qualificazione in Europa League con lo stesso Italiano.

Nella scorsa stagione, alla 23° giornata il Bologna si trovava al settimo posto con ben 10 punti in più rispetto all’attuale stagione. 40 punti conquistati grazie a 10 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte di cui solo una ottenuta in casa (Bologna-Verona 2-3). Il Dall’Ara era ancora un inespugnabile fortino in cui i rossoblù hanno ottenuto 4 pareggi e 6 vittorie. Un totale di 19 gol fatti e 10 subiti tra le mura dello stadio rossoblù.

I numeri attuali sono peggiorati di molto anche rispetto alla stagione 2023-24. Sotto la guida di Thiago Motta, due anni fa i felsinei si trovavano al 4° posto con 39 punti, dunque uno in meno rispetto alla stagione successiva. Un totale di 10 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte di cui sempre sola una ottenuta in casa.

Servono risposte il prima possibile

Ora, com’è possibile che nella seconda parte di stagione i rossoblù si trovino in una situazione del genere se a inizio campionato si parlava addirittura di Bologna come pretendente allo scudetto?

Per la piazza rossoblù potrà anche essere un calo inspiegabile, ma tra le mura del Niccolò Galli è bene che le ragioni si trovino quanto prima al fine di trovare una soluzione nell’immediato. Le centinaia di tifosi che domenica scorsa si sono recati a Casteldebole per sostenere i rossoblù, meritano una risposta.

