Bologna, Cambiaghi ancora una volta in Azzurro: il lavoro paga

C’era attesa per le prime convocazioni dell’Italia targata Roberto Mancini bis, e c’è stata sorpresa e felicità soprattutto in casa Bologna. Si, perché per la prima volta in Nazionale maggiore ecco arrivare Massimo Pessina, ma tra gli attaccanti c’è anche Nicolò Cambiaghi: una sorpresa – vista l’assenza di rumors. Una sorpresa, però, che dimostra come il lavoro, alla fine, paghi.

Convocazioni Italia: dentro Pessina e Cambiaghi

A pensarci bene, uno doveva essere la vera sorpresa in casa Bologna, mentre l’altro no. E invece, per quanto riguarda le prime convocazioni dell’Italia di Roberto Mancini dopo il suo ritorno, è il contrario. Parliamo di Massimo Pessina e Nicolò Cambiaghi, entrati nella lista dei 34 giocatori convocati da Mancini per gli impegni della Nations League.

Sul giovane portiere Rossoblù non c’era l’effetto sorpresa a causa dei rumors usciti negli scorsi giorni. Alla fine, ovviamente confermati: prima bellissima volta con la Nazionale maggiore per il portierino del Bologna, che non sarà “solo” in questa avventura. Si, perché tra gli attaccanti ecco figurare anche il nome di Nicolò Cambiaghi, uno dei migliori tra le file dei Rossoblù nelle prime – non positive – quattro giornate di campionato.

La chance va sfruttata, dimostra Nicolò

Con la partenza di Jonathan Rowe, la fascia sinistra offensiva del Bologna è diventata di proprietà quasi unica di Nicolò Cambiaghi. Che si è fatto trovare pronto al momento del bisogno, grazie anche al lavoro svolto quest’estate: d’altronde, era stato lo stesso Claudio Fenucci a ribadire che il numero 28 si fosse allenato meglio dell’attuale giocatore dell’Atalanta. E i risultati si sono visti. Non per il Bologna, visto l’andazzo, ma per lui.

Si, perché, come già detto, una delle note positive di un’ancora spento attacco Rossoblù è stata proprio la sua vivacità. Il suo mostrarsi pronto e in forma, anche se non ancora incisivo come tutti – anche lui – vorremmo. Però eccolo lì, alla volta della partenza verso Coverciano da lunedì, accompagnato dalla novità Massimo Pessina. Una coppia che dimostra come il lavoro, alla fine, paga, eccome. Soprattutto per il buon Nicolò.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook