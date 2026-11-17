Un vero e proprio sospiro di sollievo attraversa l’ambiente felsineo. Le ansie nate dal ritiro della nazionale, dove Nicolò Cambiaghi aveva accusato una fastidiosa contusione alla caviglia nel match contro la Francia, sono finalmente svanite. Gli accertamenti clinici effettuati al rientro a Bologna hanno escluso qualsiasi tipo di lesione, spazzando via gli scenari peggiori.

Per il numero 28 rossoblù si prospettano adesso alcuni giorni di lavoro differenziato e riposo, con l’obiettivo di monitorare i progressi quotidiani di una caviglia che, a dire il vero, mostra già incoraggianti segnali di miglioramento.

La prudenza in vista dell’Udinese e le parole di Fenucci su Cambiaghi

Nonostante lo scampato pericolo, la prudenza resta la stella polare nello staff tecnico. La presenza di Cambiaghi per la prossima e imminente sfida di campionato contro l’Udinese appare ancora fortemente a rischio. Le condizioni del giocatore verranno rivalutate con attenzione nella giornata di giovedì, ma difficilmente si vorrà correre il rischio di una ricaduta prematura.

Nel frattempo, come fotografato oggi dal giornalista Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, a regalare un sorriso supplementare alla società ci ha pensato l’amministratore delegato Claudio Fenucci. Insignito a Tolentino del prestigioso Premio Città di Tolentino, l’ad ha blindato il gioiello offensivo respingendo con decisione le voci di mercato che lo vorrebbero nel mirino della Roma: «E’ un punto fermo, rimarrà con noi», ha dichiarato con fermezza, confermando la centralità del ragazzo nel progetto tecnico.

Tra infermeria, mercato e prospettive future

Le dinamiche dell’attacco rossoblù offrono spunti di riflessione continui. Se per Cambiaghi si punta al recupero lampo, la situazione legata ad Artem Dovbyk richiede un approccio differente. Per l’attaccante si ipotizza un blocco di natura prevalentemente mentale più che fisica: l’attaccante deve sbloccare il proprio potenziale e ritrovare la via della rete.

Intanto, la squadra continua a lavorare a ritmi serrati sotto la guida dello staff, forte anche dei recenti progressi di elementi chiave come Odgaard. L’intensità della manovra è cresciuta visibilmente, e l’ambizione del gruppo resta quella di alzare l’asticella.

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