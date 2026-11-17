Sospiro di sollievo a Casteldebole. In occasione di Italia-Francia, terminata 3-1, Nicolò Cambiaghi ha dato prova di tutte le sue qualità individuali, facendo perdere di continuo la bussola a Malo Gusto e risultando decisivo nella vittoria degli Azzurri ai danni dei Blues. Poi, uno scontro con Maignan ha sparigliato le carte in tavola, costringendo il CT Mancini a rinunciarvi nella complicata uscita in Belgio. E il risultato si è visto.

L’infortunio alla caviglia aveva alimentato apprensione tra gli addetti ai lavoro rossoblù, ma fortunatamente la tac a cui l’esterno del Bologna si era già sottoposto nella giornata di venerdì aveva contribuito a gettare acqua sul fuoco. Come riportato da Claudio Beneforti sulle pagine di Stadio, anche i residui timori infine sono stati scacciati via dopo la risonanza magnetica di ieri mattina, che ha scongiurato in via definitiva eventuali danni ai legamenti o ai tessuti molli.

Verso Bologna-Udinese con uno spiraglio di fiducia

In casa Bologna, il peggio sembra essere passato e adesso si lavora per vedere di nuovo il numero 28 sfrecciare sulla corsia mancina. Le sensazioni al momento sono positive, però chiaramente è necessaria una valutazione quotidiana. In questi primi giorni, Nicolò porterà avanti in parallelo le terapie di rito all’Isokinetic e la preparazione differenziata sul campo.

Poi, giovedì rappresenterà un crocevia importante per capire le effettive condizioni dell’esterno rossoblù. Se non dovesse più sentire male, allora potrà essere reintegrato con il resto del gruppo in vista del match del Dall’Ara. L’obiettivo è senza dubbio quello di rivederlo sul manto erboso, ma ovviamente senza affrettare i tempi per non rischiare possibili ricadute.

Che fisionomia avrà la catena di sinistra contro l’Udinese?

Raffaele Palladino continua a preparare la partita contro l’Udinese, con più di qualche dubbio che gli balena per la testa. Già orfana di Juan Miranda per via dello stop muscolare rimediato a Parma, la rosa del Bologna potrebbe doversi privare anche di Cambiaghi, se non dovesse essere ancora al 100%.

In tal caso, il tecnico rossoblù avrebbe la necessità di correre ai ripari e rivoluzionare dunque la fascia di sinistra. Va sottolineato come Rahim Alhassane farà ritorno sotto le Due Torri soltanto giovedì, dopo aver preso parte agli appuntamenti con la Nazionale del Niger. Perciò, le valutazioni in corso sono molteplici, ma la speranza è quella di vedere Nicolò Cambiaghi dal 1’.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook