Bologna e il Cambiaghi “tuttofare”: incisivo ovunque lo metti

Non chiamiamolo “stato di grazia”. Chiamiamola “applicazione”: si, perché per arrivare al livello attuale – e i margini sono ancora molto ampi – Nicolò Cambiaghi ha lavorato molto, e continua a farlo. Il Bologna si è ritrovato in casa un giocatore diverso, quasi senza saperlo: sotto le Due Torri non è mai stato così incisivo con questa continuità. E che sia incisivo in ogni dove, come si è visto sabato, è ormai una prova: cambia la fascia, non il risultato per Nicolò.

Bologna, a Parma un Cambiaghi duttile e incisivo

Definiamolo dettaglio, anche se è molto di più. Quello che ha fatto notare Dario Cervellati nel suo articolo odierno sul Corriere dello Sport – Stadio: in quel di Parma, Nicolò Cambiaghi ha svoltato la sua partita e quella del Bologna dall’altra parte. Dove? Sulla fascia destra, o comunque dalla parte opposta del campo rispetto a dove siamo abituati a vederlo. Facendo nettamente meglio che dalla “sua” mattonella.

Si, perché dopo un primo tempo opaco, come fatto notare da Cervellati, Palladino inverte i suoi due trequartisti e da lì nascono tutte la fortune del Bologna al Tardini. Assist di Cambiaghi andando sul fondo con il suo piede forte, rispetto al classico “rientro”, e rigore conquistato addirittura con Bernardeschi dalla sua parte, sul taglio dietro la difesa premiato da Ferguson. Due strappi, due gol per i Rossoblù. La firma è quella di Nicolò, ed è indelebile per chi ha visto il match.

C’è ancora tanto da fare

Perché questo sottotitolo? Perché parliamo di un giocatore che non ha ancora messo a segno un gol in questa stagione per il Bologna, e in 73 presenze da quando è sbarcato sotto le Due Torri ne ha fatti addirittura solo cinque, sempre come riportato su Stadio. Palladino vuole spingere proprio su questo: ha davanti a sé un Cambiaghi nella sua miglior versione, e forse solo all’inizio di questa versione: se si pensa al lavoro fatto finora per risultare incisivo senza segnare, c’è margine anche per migliorare la sua vena realizzativa. E se diventasse anche un giocatore da ambo le fasce, allora sarebbe proprio la fortuna del Bologna.

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