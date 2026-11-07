LIVE – Parma-Bologna 0-0: comincia il Derby d’Emilia

L’undicesimo turno di campionato entra nel vivo con il Derby d’Emilia tra Parma e Bologna, in programma questo pomeriggio alle 18 sul terreno di gioco dello Stadio Tardini. I ducali hanno appena conquistato la prima vittoria dell’era di Alberto Gilardino, sconfiggendo un un netto 3 a 0 l’Atalanta in trasferta. Anche i rossoblù di Raffaele Palladino stanno attraversando un buon momento, caratterizzato dai tre successi consecutivi contro Cagliari, Milan e Monza. Sia i padroni di casa (attualmente quindicesimi con 8 punti) che gli ospiti (noni a quota 14) mireranno a scalare qualche altra posizione in graduatoria. La partita di oggi, dunque, metterà in palio tre punti importanti per entrambe le formazioni.

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La cronaca LIVE di Parma-Bologna

1′ – Inizia il match del Tardini: padroni di casa con la classica maglia bianca con la croce nera, ospiti in divisa coloro oro.

Il tabellino

Marcatori:

Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Lontani. All. Gilardino.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino.

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