Il mercato di gennaio si avvicina e il Bologna ha già iniziato a valutare le possibili opportunità per intervenire sulla propria rosa. Tra i nomi finiti sotto osservazione ci sono quelli di Danilo Cataldi e Warren Bondo, due centrocampisti con caratteristiche ed esperienze differenti, ma accomunati da un dettaglio: entrambi hanno già lavorato con Raffaele Palladino. La pista che porta al giocatore della Lazio sembra al momento quella più gradita, anche se diverse condizioni dovranno essere verificate prima di poter pensare a un’eventuale operazione.

Cataldi e Bondo, due profili che Palladino conosce bene

Come riportato da “Stadio” nell’articolo di Claudio Beneforti, Danilo Cataldi è il nome che convince maggiormente, ma la trattativa dovrà fare i conti sia con le condizioni fisiche del centrocampista, reduce da mesi complicati, sia con le richieste della Lazio. Il contratto in scadenza a giugno rappresenta un elemento da tenere in considerazione, soprattutto nell’ottica di evitare un investimento eccessivo. Bondo, invece, è l’alternativa: classe 2003, attualmente fuori rosa al Milan dopo la parentesi alla Cremonese, ha già lavorato con Palladino ai tempi del Monza e potrebbe rappresentare una soluzione anche in ottica lista, a differenza del 32enne Cataldi.

Il possibile ritorno di fiamma per Cataldi nasce anche dal rapporto costruito con Palladino durante l’esperienza alla Fiorentina. Proprio nella stagione trascorsa in viola, il centrocampista ha vissuto un’annata particolarmente positiva, confermando le proprie qualità sotto la guida dell’attuale allenatore rossoblù. La stima tra i due è reciproca e ritrovarsi a Casteldebole potrebbe essere una prospettiva gradita a entrambi.

Prima di arrivare a qualsiasi conclusione, però, sarà necessario capire quali siano le intenzioni del giocatore e quelle della Lazio. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, almeno pubblicamente, preferiscono non entrare nel merito delle strategie di mercato, ma è possibile che le prime valutazioni siano già state avviate. La questione economica resta centrale: Lotito non dovrebbe pretendere cifre particolarmente elevate per un calciatore che a giugno sarà libero da vincoli contrattuali.

Bologna, le possibili uscite e le altre situazioni da monitorare

Il mercato rossoblù, tuttavia, non si limiterà necessariamente al centrocampo. Le eventuali operazioni in entrata potrebbero essere condizionate anche dalle partenze di quei giocatori che, per ragioni diverse, stanno trovando poco spazio e potrebbero chiedere di lasciare Bologna.

Tra le situazioni da seguire c’è quella di Nikola Moro. Il centrocampista croato sembra aver perso certezze dopo il ritorno a Casteldebole, successivo a un Mondiale trascorso in panchina con la propria nazionale. Un momento complicato che lo ha portato a perdere terreno nelle gerarchie.

Un discorso simile riguarda Artem Dovbyk. Palladino ha parlato di segnali di crescita da parte dell’attaccante, così come dello stesso Moro, ma il minutaggio continua a essere limitato. Quando è stato a disposizione, inoltre, anche Jay Enem è riuscito a superarlo nelle gerarchie.

Da tenere d’occhio anche la situazione tra i pali. Con Lukasz Skorupski che sembra aver ritrovato la propria condizione, l’idea dell’area tecnica sarebbe quella di individuare un portiere in grado di ricoprire sia il ruolo di secondo sia quello di terzo, completando così il reparto.

Rinforzi già pronti e poche possibilità di errore

La scelta di guardare a Cataldi e Bondo non è casuale. Entrambi conoscono già il campionato italiano e rappresenterebbero profili che non avrebbero bisogno di lunghi periodi di adattamento per inserirsi nella realtà rossoblù. È proprio questa una delle caratteristiche ricercate da Palladino e dalla società in vista della finestra invernale.

Lo stesso principio potrebbe essere seguito anche per gli altri reparti, pur con qualche difficoltà in più. Soprattutto in attacco, infatti, individuare un’occasione interessante sul mercato italiano non sarà semplice: le società che dispongono di centravanti affidabili difficilmente sono disposte a privarsene e, quando lo fanno, le richieste economiche possono diventare molto alte. Cifre sulle quali il Bologna, almeno al momento, non sembra intenzionato a spingersi, nemmeno per una soluzione parziale.

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