Bologna e un Cambiaghi “in bilico”: le alternative ci sono, ma come lui ora nessuno

L’ultima settimana prima della ripresa delle operazioni di campo. L’ultima settimana in cui, in casa Bologna, ci si concentrerà anche sulle condizioni fisiche di colui che più si è dimostrato in forna nell’attacco Rossoblù dall’inizio a oggi: Nicolò Cambiaghi. Tornato in anticipo dagli impegni con l’Italia per un trauma alla caviglia, lo staff medico Rossoblù lo rivaluterà in settimana per campire meglio le sue condizioni: l’obiettivo è quello di averlo il prima possibile, perché le alternative non mancano, ma Nicolò ha dimostrato di avere qualcosa in più, oggi.

Bologna, Cambiaghi da valutare per l’Udinese

Oggi a Casteldebole è iniziato il lavoro in vista di Bologna-Udinese, e nel centro tecnico Rossoblù è stato sotto valutazione dello staff medico uno dei protagonisti di questo inizio di stagione: Nicolò Cambiaghi. Il numero 28 Rossoblù è rientrato in anticipo dagli impegni con la Nazionale, dopo essere stato protagonista assoluto contro la Francia, a causa di un trauma alla caviglia che non gli ha permesso di continuare con gli Azzurri.

Al “Galli”, dai primi esami, non è stato riscontrato ancora un quadro completo. Lo staff, come comunicato, si riserva di valutarlo tra qualche giorno: insomma, la presenza di Nicolò è in bilico per la partita contro l’Udinese. E, più in generale, per i prossimi impegni del Bologna: probabilmente potrebbe essere nulla di grave, ma ancora non c’è un riscontro vero e proprio. La speranza di Palladino e non solo è quella di recuperare sin da subito il proprio numero 28.

Come lui, oggi, nessuno

Non è esaltazione, ma mera realtà dei fatti. Nella rosa del Bologna in questi primi mesi un giocatore come Nicolò Cambiaghi, per caratteristiche e impatto, non è ancora venuto fuori. E, non per niente, Mancini lo ha convocato nelle sue prime due volte dal ritorno in capo alla Nazionale: più di un segno anche per il futuro, visto quanto visto in campo. Anche per sé Palladino spera di riaverlo sin da domenica, o perlomeno dalla settimana successiva: Nicolò è stato assoluto mattatore, pur non segnando, del primo mese in sella alla panchina Rossoblù di Palladino, diventando un cardine quasi imprescindibile. Passi una partita, ma a Casteldebole si augurano tutti di rivederlo al meglio quanto prima.

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