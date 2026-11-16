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Bologna e un Cambiaghi “in bilico”: le alternative ci sono, ma come lui ora nessuno

La ripresa delle operazioni del Bologna si concentrano anche sulle condizioni di Cambiaghi: le alternative ci sono in rosa, ma non sono come lui, per impatto, a oggi

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15 secondi fa

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Cambiaghi col Monza sicuramente in campo(@Damiano Fiorentini)
Nicolò Cambiaghi (© Damiano Fiorentini)
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L’ultima settimana prima della ripresa delle operazioni di campo. L’ultima settimana in cui, in casa Bologna, ci si concentrerà anche sulle condizioni fisiche di colui che più si è dimostrato in forna nell’attacco Rossoblù dall’inizio a oggi: Nicolò Cambiaghi. Tornato in anticipo dagli impegni con l’Italia per un trauma alla caviglia, lo staff medico Rossoblù lo rivaluterà in settimana per campire meglio le sue condizioni: l’obiettivo è quello di averlo il prima possibile, perché le alternative non mancano, ma Nicolò ha dimostrato di avere qualcosa in più, oggi.

Bologna, Cambiaghi da valutare per l’Udinese

Oggi a Casteldebole è iniziato il lavoro in vista di Bologna-Udinese, e nel centro tecnico Rossoblù è stato sotto valutazione dello staff medico uno dei protagonisti di questo inizio di stagione: Nicolò Cambiaghi. Il numero 28 Rossoblù è rientrato in anticipo dagli impegni con la Nazionale, dopo essere stato protagonista assoluto contro la Francia, a causa di un trauma alla caviglia che non gli ha permesso di continuare con gli Azzurri.

Al “Galli”, dai primi esami, non è stato riscontrato ancora un quadro completo. Lo staff, come comunicato, si riserva di valutarlo tra qualche giorno: insomma, la presenza di Nicolò è in bilico per la partita contro l’Udinese. E, più in generale, per i prossimi impegni del Bologna: probabilmente potrebbe essere nulla di grave, ma ancora non c’è un riscontro vero e proprio. La speranza di Palladino e non solo è quella di recuperare sin da subito il proprio numero 28.

Come lui, oggi, nessuno

Non è esaltazione, ma mera realtà dei fatti. Nella rosa del Bologna in questi primi mesi un giocatore come Nicolò Cambiaghi, per caratteristiche e impatto, non è ancora venuto fuori. E, non per niente, Mancini lo ha convocato nelle sue prime due volte dal ritorno in capo alla Nazionale: più di un segno anche per il futuro, visto quanto visto in campo. Anche per sé Palladino spera di riaverlo sin da domenica, o perlomeno dalla settimana successiva: Nicolò è stato assoluto mattatore, pur non segnando, del primo mese in sella alla panchina Rossoblù di Palladino, diventando un cardine quasi imprescindibile. Passi una partita, ma a Casteldebole si augurano tutti di rivederlo al meglio quanto prima.

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