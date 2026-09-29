Il futuro dello stadio: sì alla Fiera, ma i tifosi difendono il Dall’Ara

L’ipotesi di costruire un nuovo stadio in Fiera a Bologna è uno dei temi caldi che hanno animato i tifosi rossoblù durante la sosta e non solo. Le opinioni sono tante e variegate, motivo per cui abbiamo deciso di sottoporre un sondaggio ai bolognesi. Quasi 1900 risposte raccolte un poco più di una settimana, cifra che conferma la rilevanza del tema.

Donne e uomini, giovani, anziani e oltre 1200 abbonati hanno espresso il loro parere. La sentenza del pubblico? La maggioranza è a favore del trasferimento della struttura in zona Fiera.

L’identità storica dello Stadio Dall’Ara

Il tema su cui tutti sono d’accordo riguarda la storicità del Dall’Ara. Secondo il 75% dei votanti, infatti, lo stadio è un monumento intoccabile della storia di Bologna e la paura che li accomuna è la perdita del valore storico, affettivo e identitario del Dall’Ara.

Se da un lato i tifosi rossoblù riconoscono nella perdita di valore una possibile criticità, dall’altra riconoscono il vantaggio di avere una struttura più moderna, tecnologica e confortevole. Un nuovo stadio in zona Fiera, sempre secondo i votanti, permetterebbe di usufruire di servizi migliori all’interno della struttura e di ridurre i disagi legati al traffico per i residenti nel quartiere Saragozza.

Zona Fiera: disincentivo per i tifosi?

Ma c’è un dato che salta all’occhio. Il 35% dei votanti dichiara che se lo stadio dovesse spostarsi in zona Fiera, andrebbe meno volte a vedere la partita dal vivo. A meno che non vengano implementati una serie di servizi e strutture, come maxi parcheggi gratuiti o convenzionati (proposta preferita dal 50% dei votanti). Apprezzata anche la proposta di navette dedicate dalla stazione e dal centro, così come il potenziamento delle piste ciclabili.

I suggerimenti dei tifosi rossoblù

Tra i suggerimenti arrivati direttamente dai tifosi c’è quello di rassegnarsi all’idea che i tempi cambiato e malincuore bisogna adattarsi. Eppure, sono tanti gli affezionati al Dall’Ara. Non c’è Bologna senza Dall’Ara, lo stadio è un simbolo, quella è la nostra casa e lo sarà per sempre sono alcune delle frasi pronunciate dai votanti. Sono altrettanti quelli che ritengono che lo spostamento sia solo un’operazione commerciale: è nell’interesse degli imprenditori e degli investitori, non ha nulla a che vedere con il Bologna.

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