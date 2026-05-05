Bologna, la classifica non sorride: il confronto con gli ultimi due anni

La parabola del Bologna in classifica nelle ultime stagioni è una storia che stava facendo il suo corso nel migliore dei modi possibili, una storia da raccontare. Oggi però, sembra che tale storia si sia improvvisamente inceppata. Dopo la crescita costante dell’era Thiago Motta – dai 54 punti iniziali fino ai 68 della qualificazione in Champions – e i 62 punti della scorsa stagione con Italiano, il presente restituisce un quadro diverso, più incerto, soprattutto nella classifica finale di Serie A.

Bologna, una crescita che si è fermata, anche in classifica

Un calo può essere naturale, specialmente per una società che tiene l’equilibrio dei conti al centro del proprio progetto. Ma qui non si tratta solo di una flessione fisiologica: a tre giornate dalla fine, i rossoblù sono fermi attorno ai 50 punti, una soglia che richiama più i limiti del passato che le ambizioni concretizzate nelle ultime due stagioni.

I numeri di Italiano in Serie A

Anche Vincenzo Italiano si trova davanti a numeri che fanno riflettere. Nelle sue precedenti esperienze – come riportato su Il Resto del Carlino – tra Fiorentina e Bologna aveva sempre mantenuto standard medio-alti, oscillando tra i 56 e i 63 punti. Ora, invece, rischia di chiudere con il bottino più basso del suo percorso in club di questa fascia.

La stagione scorsa del Bologna, pur con un finale in calo dopo la vittoria in Coppa Italia, si era comunque chiusa a quota 62 punti in classifica. Oggi lo scenario è diverso e il rischio è quello di un ridimensionamento più marcato, non solo nei numeri ma anche nella percezione complessiva del percorso.

Un finale da rimonta

Guardando avanti, le ultime tre partite non sembrano offrire grandi margini per ribaltare la situazione: Napoli, Atalanta e Inter sono ostacoli di primo livello. Più realistico, allora, concentrarsi sulla posizione finale. Non sarà un trofeo, ma può evitare che la stagione lasci un retrogusto amaro.

Si apre quindi una sorta di mini-campionato: quattro squadre racchiuse in pochi punti, in lotta tra l’ottavo e l’undicesimo posto. Lazio leggermente avanti, Bologna appaiato al Sassuolo, con l’Udinese subito dietro. Tutto ancora aperto, ma servirà un cambio di passo immediato per evitare che il calo si trasformi in una possibile e vera caduta.

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