Bologna, contro il Napoli scatta l’ora dell’amuleto Tarozzi

Il Bologna, domenica 13 settembre alle ore 18:00, si appresta ad affrontare il Napoli di Massimiliano Allegri, affidandosi temporaneamente a una nuova guida in panchina.

Dopo la squalifica di Domenico Tedesco, sarà infatti Andrea Tarozzi a prendere le redini del club felsineo nella delicata sfida che attende la squadra al Maradona.

Sei vittorie su sei: la garanzia Tarozzi

La notizia dell’avvicendamento temporaneo, raccontata da Massimo Vitali sulle pagine de Il Resto del Carlino, nasce, come detto, dalla squalifica del primo allenatore Tedesco.

Ma il possibile risvolto positivo per il Bologna risiede nel curriculum straordinario di Tarozzi, proprio nei momenti in cui è chiamato a sostituire il primo allenatore: in quindici anni di carriera da vice ha già guidato una squadra da “solista” per ben sei volte, collezionando vittorie e scalpi d’eccellenza.

Tra i suoi trionfi più memorabili spiccano la vittoria nel 2011 con il Sassuolo a Varese (1-0, rete di Sansone), ma soprattutto le grandi imprese in Serie A: il 14 marzo 2021 con il Parma stese la Roma per 2-0 con i gol di Mihaila e Hernani, mentre il 22 ottobre dello stesso anno condusse la Sampdoria alla vittoria nel derby ligure contro lo Spezia di Thiago Motta per 2-1.

Nonostante la fiducia infusa da questi precedenti, a dirigenza rossoblù sta comunque preparando il ricorso per ridurre la squalifica di mister Tedesco, conscia, comunque, di poter contare su un amuleto di garanzia.

Un incrocio con il passato

L’imminente sfida dello stadio Maradona rappresenta dunque per Tarozzi l’ennesima occasione per dimostrare il proprio valore da primo allenatore, in un incrocio ricco di significato, anche a livello personale.

Tra il ricordo del suo mentore Renzo Ulivieri e la voglia di riscattare il 3-2 subito a Napoli il 27 ottobre 1996 quando difendeva la maglia rossoblù da calciatore, l’allenatore in seconda proverà a guidare il Bologna fuori dalla tempesta di inizio stagione.

Con il bastone del comando in mano per una notte, il “vice d’oro” cercherà di allungare la propria striscia di successi da solista, trasformando il lavoro silenzioso dietro le quinte nell’ennesima impresa sportiva.

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