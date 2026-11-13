Bologna, Palladino punta all’Europa: la Conference è a quota 62 punti

A settembre, a Casteldebole, le preoccupazioni erano ben diverse. Il pensiero principale era quello di allontanarsi dalla zona pericolosa e mettere al sicuro la permanenza in Serie A. Oggi, invece, lo scenario è cambiato. L’arrivo di Palladino ha restituito fiducia alla squadra e all’ambiente, spostando l’attenzione verso obiettivi decisamente più ambiziosi. Con 16 punti raccolti nelle prime sette partite della sua gestione, il tecnico ha già ottenuto un risultato importante: far guardare il Bologna verso l’alto. Ma quanto manca davvero per raggiungere l’Europa?

La quota Europa e il percorso del Bologna

Le parole pronunciate da Palladino durante la presentazione erano state piuttosto chiare: «Dobbiamo essere ambiziosi e non dobbiamo porci limiti». Un concetto che l’allenatore ha continuato a trasmettere anche ai suoi giocatori, invitandoli a mantenere «il fuoco dentro» per restare nelle zone alte della classifica. Un messaggio che accompagna ormai anche i momenti successivi alle vittorie, con il consueto cerchio formato dalla squadra in mezzo al campo.

Pensare che il Bologna possa mantenere fino alla fine l’attuale rendimento sarebbe però poco realistico. Con 2,28 punti di media a partita, infatti, i rossoblù terminerebbero il campionato a quota 79: un bottino persino superiore ai 76 punti con cui il Napoli di Antonio Conte aveva chiuso al secondo posto nella scorsa stagione, alle spalle dell’Inter campione d’Italia. Una proiezione che appartiene più alla fantasia che alle reali prospettive del campionato.

Meglio, allora, lasciare da parte le previsioni e affidarsi ai precedenti. Quale punteggio è servito negli ultimi anni per conquistare l’ultimo piazzamento disponibile per accedere alle competizioni europee, ovvero quello che garantisce un posto in Conference League?

La Conference League racconta la quota necessaria

Per trovare un riferimento recente basta guardare proprio al percorso di Palladino. Come riportato da “Il Resto del Carlino” nell’articolo di Massimo Vitali, lo scorso maggio il tecnico era riuscito a prendere in mano l’Atalanta durante la stagione e a condurla fino al settimo posto, risultato sufficiente per ottenere la qualificazione alla Conference League. I bergamaschi avevano terminato il campionato con 59 punti.

Allargando lo sguardo alle annate precedenti, nel 2024-25 era stata ancora la Fiorentina allenata da Palladino a conquistare l’accesso alla competizione, questa volta con 65 punti. Nella stagione 2023-24, invece, ai viola guidati da Vincenzo Italiano ne erano bastati 60.

Il riferimento successivo è il campionato 2022-23. Inizialmente il posto in Conference League sarebbe spettato alla Juventus, arrivata a quota 62 punti. L’esclusione del club bianconero dalle coppe europee per un anno, a seguito del mancato rispetto delle regole del fair-play finanziario, aveva però permesso alla Fiorentina di ottenere il pass con 56 punti.

Nel 2021-22 erano stati nuovamente i viola a qualificarsi alla Conference, questa volta con 62 punti. La Roma, con un punto in più, aveva invece conquistato l’accesso all’Europa League. Proprio i giallorossi, nella stagione precedente (2020-21), avevano raggiunto quota 62, guadagnandosi così la partecipazione alla prima edizione della Conference League, competizione che avrebbero poi vinto con José Mourinho in panchina.

Rossoblù, servono altri 45 punti

Mettendo insieme i risultati delle ultime sei stagioni emerge un dato piuttosto indicativo: per raggiungere il primo piazzamento utile in Europa sono stati necessari dai 59 ai 65 punti. La media si attesta a quota 62, una soglia che può diventare il riferimento anche per il Bologna di Palladino.

Considerando i 16 punti già conquistati, ai rossoblù ne mancherebbero dunque altri 45 per arrivare all’obiettivo. Tradotto in rendimento, significherebbe raccogliere 1,66 punti a partita da qui alla conclusione del campionato. Un traguardo che richiede continuità, ma che, numeri alla mano, non appare fuori portata.

A questo punto, però, è bene mettere da parte calcoli e proiezioni. La strada è ancora lunga e ogni partita avrà il suo peso. La prossima tappa si chiama Udinese: come ha ricordato Fenucci, adesso l’attenzione deve essere rivolta soltanto al prossimo impegno.

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