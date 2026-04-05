Seguici su

Bologna FC

Bologna, quanti dubbi di formazione

Italiano dovrà scegliere la formazione anche in ottica Villa

Pubblicato

9 ore fa

il

Jhon Lucumi durante Bologna-Como (1-0)
Jhon Lucumi durante Bologna-Como (1-0) (© Damiano Fiorentini X 1000cuori rossoblu)

A Bologna il clima è già di emergenza? No, le emergenze sono decisamente altre. Dallinga, Lyko e Odgaard sono prossimi al rientro: i soli Skorupski e Dominguez ne avranno ancora per un po’. Ciò non vuol dire, però, che non ci possano essere difficoltà di formazione. Specialmente perché, laddove la scelta sarebbe stata tra riposo e doppio turno per molti, l’attacco sarà composto di “scelte obbligate” o ristrette.

Un Bologna ad attacco ristretto

Castro, Orsolini e Rowe. Due di questi tre, probabilmente, vedranno moltiplicarsi le loro fatiche nei prossimi giorni. Rowe è rimasto a Casteldebole e, visto il suo rendimento, è troppo importante per lasciarlo in panchina nonostante la concorrenza di un Cambiaghi in crescita. Eppure, non è detto che il resto della squadra andrà nella stessa direzione.

Jonathan Rowe, Federico Bernardeschi e Santiago Castro, verso Bologna-Aston Villa (© Damiano Fiorentini)

Jonathan Rowe, Federico Bernardeschi e Santiago Castro festeggiano il gol del momentaneo 1-0 contro la Roma in Europa League (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

Pochi dubbi a centrocampo

Perlomeno in mezzo al campo, mister Italiano ha le idee chiarissime. Sohm giocherà accanto a Freuler, assieme a Ferguson oppure Moro. Pobega è al rientro, ma non verrà forzato dal primo minuto. Le occasioni ci saranno.

Tommaso Pobega e Benjamin Dominguez (© Bologna FC 1909)

Tommaso Pobega e Benjamin Dominguez esultano dopo la doppietta del numero 4 a Udine nel trionfo dei felsinei (© Bologna FC 1909)

Lo stesso discorso vale per De Silvestri in difesa. Al suo posto ci sarà Joao Mario, che sicuramente non farà 90 minuti, mentre l’altra fascia sarà occupata da Miranda, scelta obbligata. Il set sarà completato da Ravaglia, Lucumi e uno tra Vitik ed Heggem. Sullo sfondo, Casale e Zortea potrebbero essere preziose pedine nell’arco del match. Chi non è andato in nazionale dovrà rimettere minuti nelle gambe per prepararsi all’intenso Aston Villa, questo Italiano lo sa benissimo e sarà l’imperativo di oggi. 

Fonte: Stadio, Claudio Beneforti

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *