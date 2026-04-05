Bologna, quanti dubbi di formazione

A Bologna il clima è già di emergenza? No, le emergenze sono decisamente altre. Dallinga, Lyko e Odgaard sono prossimi al rientro: i soli Skorupski e Dominguez ne avranno ancora per un po’. Ciò non vuol dire, però, che non ci possano essere difficoltà di formazione. Specialmente perché, laddove la scelta sarebbe stata tra riposo e doppio turno per molti, l’attacco sarà composto di “scelte obbligate” o ristrette.

Un Bologna ad attacco ristretto

Castro, Orsolini e Rowe. Due di questi tre, probabilmente, vedranno moltiplicarsi le loro fatiche nei prossimi giorni. Rowe è rimasto a Casteldebole e, visto il suo rendimento, è troppo importante per lasciarlo in panchina nonostante la concorrenza di un Cambiaghi in crescita. Eppure, non è detto che il resto della squadra andrà nella stessa direzione.

Pochi dubbi a centrocampo

Perlomeno in mezzo al campo, mister Italiano ha le idee chiarissime. Sohm giocherà accanto a Freuler, assieme a Ferguson oppure Moro. Pobega è al rientro, ma non verrà forzato dal primo minuto. Le occasioni ci saranno.

Lo stesso discorso vale per De Silvestri in difesa. Al suo posto ci sarà Joao Mario, che sicuramente non farà 90 minuti, mentre l’altra fascia sarà occupata da Miranda, scelta obbligata. Il set sarà completato da Ravaglia, Lucumi e uno tra Vitik ed Heggem. Sullo sfondo, Casale e Zortea potrebbero essere preziose pedine nell’arco del match. Chi non è andato in nazionale dovrà rimettere minuti nelle gambe per prepararsi all’intenso Aston Villa, questo Italiano lo sa benissimo e sarà l’imperativo di oggi.

Fonte: Stadio, Claudio Beneforti

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook